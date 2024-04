Rimadesio, ora si fa dura. Ko sanguinoso di Pasqua

Se la Rimadesio continua di questo passo oltre a doversi salvare attraverso i playout (ipotesi oramai certificata anche dall’aritmetica), dovrà farlo senza il supporto del “fattore campo“. Rieti – con una gara da recuperare – è a -2, più lontana la Virtus Salerno che però sabato sarà ospite dei bluarancio in una gara da vincere anche per non arrivare agli spareggi con una striscia troppo lunga di sconfitte. Ora è di 5 e l’ultima, nel sabato di Pasqua a Sant’Antimo, ha quasi dell’incredibile con la squadra avanti per 39 minuti e 30 secondi, beffata sul filo di lana dopo essere stata a +13 al 34’. Poi è successo un po’ di tutto. I padroni di casa in lotta per i playoff sono passati 16 volte dalla lunetta nell’ultimo quarto, anche la Rimadesio ha avuto le sue chance collezionando però uno 0/4 negli ultimi 60 secondi con Giarelli e Fumagalli. Poi l’ultima conclusione di Sodero (foto) è andata a vuoto sancendo la vittoria 69-68 dei campani. Coach Gallazzi coglie i lati positivi. "Salviamo l’aspetto difensivo di questa gara. I ragazzi hanno avuto un buonissimo atteggiamento in questo senso in termini di voglia e intensità. Chiaro che dispiace per il finale dove non abbiamo avuto una buona gestione dei possessi e le cattive percentuali al tiro e dalla lunetta ci hanno condannato. Ai playout facciamo tesoro di questo match…".