Rimadesio si scalda per i playout. Con Salerno partirà in casa. Gallazzi: "Ho la massima fiducia"

Si è allenata anche il 25 aprile e lo farà tutta la prossima settimana la Rimadesio in preparazione al primo turno di playout di Serie B contro la Virtus Arechi Salerno. Già definito il programma dei match coi desiani che giocheranno gara-1 e gara-2 in casa sabato 4 e lunedì 6 maggio al PalaFitLine prima di trasferirsi il fine-settimana seguente in Campania per gara-3 e l’eventuale gara-4. Per l’eventuale “bella“ si torna a Desio. La Virtus è stata ospite dei bluarancio non più di un mese fa in stagione regolare e non ci fu partita, sempre in controllo del team di Gallazzi che invita i suoi a non sottovalutare l’impegno: "Ripongo una fiducia estrema nei miei giocatori. Dal punto di vista mentale ci siamo settati nella modalità giusta, credo, per affrontare al meglio queste gare. Io penso che nei playout il fattore testa e la maturità contino più di tutto il resto. Ho giocatori esperti con me che hanno capito cosa serve per affrontare Salerno in una serie che potrebbe essere lunga e dispendiosa".

Ro.San.