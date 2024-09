Rinascita al gran completo. Gerald Robinson è arrivato in città

Gerald Robinson c’è, è a Rimini e sta cominciando a conoscere uomini e donne del movimento di Rbr. La nuova stella biancorossa è arrivata ieri all’aeroporto Marconi di Bologna ed è atterrato alle 9.30, come da contatti con la società e previsioni della vigilia. Qualche brivido era venuto, vista la recente scottatura relativa al caso Robert Johnson, ma in questo caso parliamo di un professionista di 35 anni che ha sempre mostrato affidabilità, oltre ad elevatissima scienza cestistica. Gerald Robinson è arrivato e ha subito posato con una sciarpa del Barrio. La società lo ha poi portato a Rimini e il giocatore ha provato a smaltire un po’ di fuso orario in hotel, con qualche ora di riposo dovuto. In giornata le visite mediche, uno di quegli appuntamenti tradizionali e perentori, anche per chi arriva all’ultimo momento.

Oggi dovrebbe essere il giorno in cui Robinson incontra squadra e staff, si unisce a loro e le due parti verificano lo stato di forma. Il gruppo biancorosso torna ad allenarsi dopo la giornata di riposo concessa ieri dopo l’amichevole di martedì con Nardò. Domani Rivierabanca è attesa al primo dei due appuntamenti col torneo di Modena, la "US Basket Cup". Domani si comincia alle 18 con l’Unieuro Forlì alle prese con la Benedetto Cento, alle 20 Rivierabanca contro Juvi Cremona. Nella giornata successiva, sabato 14, alle 18 finale 3°-4° posto e alle 20 sfida per il titolo tra le due vincenti di 24 ore prima.

Quasi impossibile vedere già all’opera Robinson, che si preparerà al meglio nel weekend e poi, presumibilmente, farà parte a pieno titolo del gruppo squadra a partire da lunedì. Sarà una giornata decisamente speciale, quella del 16 settembre. Il primo giorno estivo in cui Rbr avrà la rosa al completo sul parquet ad allenarsi.

Periodo non facile, per Sandro Dell’Agnello e il suo staff. Un po’ per la mancanza del secondo americano e un po’ per piccoli acciacchi che hanno rallentato il lavoro di squadra. Con Nardò sono rientrati Marini, Anumba e Bedetti e la squadra ha mostrato diverse note positive, ma anche qualcuno un po’ più in ritardo. Molto bene Masciadri, apparso decisamente tonico e in palla. Un po’ più indietro Justin Johnson, ma visto il tipo di giocatore la preoccupazione è relativa. Segnali contrastanti dai due centri, Camara e Simioni, col primo in crescita durante il match con Nardò e il secondo opaco. Tra i piccoli, benissimo Grande e con flash di classe Marini e Tomassini. Infine, le ali piccoli, Anumba e Bedetti, di ritorno da un piccolo stop. Nel weekend una nuova prova generale.

Loriano Zannoni