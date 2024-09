Rinascita ko di un punto a Cento: "Tanti assenti, indicazioni positive"

Una RivieraBanca rabberciata e incerottata se la gioca a Cento ma ne esce con un ko di un punto dopo una partita giocata sulla distanza dei tre quarti. Basket d’estate, da prendere con le molle, soprattutto considerando che, dei dieci senior a roster, i presenti erano solo sei. Rotazione ridottissima per coach Dell’Agnello, che ha dovuto fare i conti con gli acciacchi di Marini, Bedetti e Anumba, oltre che con la mancanza del secondo straniero, Gerald Robinson, in arrivo probabilmente mercoledì. Assenze importanti anche nei padroni di casa, soprattutto nel reparto play. Il 68-67 a favore di Cento, in 30 minuti, mostra comunque discreto basket d’attacco e mani calde, con Grande top scorer biancorosso (17) e Camara ancora una volta incisivo in area (15). Buone le trame di gioco in attacco delle due squadre, con Cento a vincere primo e secondo periodo (22-20 e 27-24) e la Rinascita in crescita ad aggiudicarsi il terzo (19-23). Una sgambata utile per chi c’era e per l’inserimento di alcuni meccanismi, ma senza particolari segnali di medio – lungo periodo, visti i tanti giocatori che hanno marcato visita.

"In accordo con l’allenatore di Cento – ha detto coach Sandro dell’Agnello –, abbiamo di fatto deciso di giocare solo tre quarti, viste le tante assenze, e abbiamo dovuto farlo giocando in parecchi momenti con atleti fuori dal loro ruolo. Nonostante tutto, sono molto soddisfatto di come ci siamo espressi sul campo con chi era presente, le indicazioni sono positive. Ora la speranza è quella di poter recuperare quanto prima tutti i giocatori". Il prossimo test è quello casalingo di martedì con Nardò. Si giocherà al Flaminio e sarà la prima amichevole in casa dell’anno a porte aperte. Palla a due alle 18, con i dubbi che riguardano gli eventuali recuperi dei giocatori assenti ieri a Cento. Sicuramente non ci sarà Gerald Robinson, che però potrebbe essere del gruppo per il torneo del fine settimana a Modena. Intanto, sono quasi mille gli abbonamenti staccati in prelazione per la stagione 2024-2025. Il dato, aggiornato a ieri, è quello di 936 abbonamenti. La campagna continua oggi con l’ultimo giorno utile per la conferma delle vecchie tessere. Da domani vendita libera.

Di seguito Il tabellino dell’amichevole con Cento.

Cento: Tamani 2, Ramponi 2, Tanfoglio, Anderson 10, Alessandrini 7, Berdini, Delfino 6, Sperduto 4, Davis 19, Benvenuti 10, Nobile 8.

Rimini: Grande 17, Johnson 8, Simioni 4, Tomassini 10, Camara 15, Masciadri 13, Ronci, Batric, Vigori, Amaroli.

Loriano Zannoni