Rinascita, sale l’attesa per il derby di Forlì. Ma la Prefettura stoppa i tifosi riminesi

RivieraBanca aspetta Livorno e sa di essere all’interno di una settimana del tutto peculiare. Il primo vero tour de force di questo inizio di 2025, ma anche otto giorni, tra domenica scorsa e la prossima, che avrebbero potuto rappresentare un pieno di tifo senza precedenti per la causa biancorossa. Il condizionale è d’obbligo perché, dopo i 200 supporter a Cento e l’effetto Flaminio di domani, coi soliti 3mila a incitare, il derby di Forlì rischia di non vedere riminesi presenti. Neanche nel ‘gabbione’, il consueto spazio riservato alle tifoserie ospiti alla Unieuro Arena. La decisione finale è attesa per oggi, ma la sensazione è che si vada verso il divieto di trasferta. Fonti della Prefettura di Forlì-Cesena confermano di aver disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Rimini per il match in programma domenica alle 20, recependo quanto determinato dal Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive). A quest’ultimo aveva rinviato la questione, lo scorso 7 gennaio, l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che, su segnalazione della Questura competente, aveva inserito Unieuro-RivieraBanca tra le partite per cui vanno individuate "adeguate misure di rigore".

Nelle motivazioni per l’eventuale divieto c’è dentro veramente di tutto, dagli accenni alla storica contrapposizione tra le tifoserie, passando per il derby d’andata fino ad arrivare al fattaccio di Bellaria del 2 novembre, che peraltro col Barrio e con la tifoseria del Flaminio ha veramente poco o nulla che fare. Difficile, quasi impossibile, che dal Casms arrivino buone notizie, pur se i casi recenti di esodo massiccio di tifoserie non mancano. Ad esempio, i mille tifosi della Fortitudo che hanno assistito, a Pesaro, a una super sfida con radici rumorose nel passato di entrambe. Proprio la trasferta di Pesaro, a novembre, fu vietata ai tifosi riminesi "per l’astio tra le due tifoserie".

Rbr intanto deve badare per forza di cose al presente, vale a dire alla gara di domani con Livorno valida per la 21ª giornata, la seconda di ritorno. La squadra a Cento ha ritrovato Justin Johnson ed è un’aggiunta decisamente importante in un periodo in cui i biancorossi vogliono mantenere invariato il distacco dalle immediate inseguitrici. Domani Rimini riaccoglierà Ariel Filloy, ma non vuole lasciarsi andare a sentimentalismi per non interrompere la corsa in testa alla classifica. La squadra di coach Dell’Agnello sta decisamente alzando il volume in difesa, con una bella continuità di rendimento. A Cento l’attacco non è stato brillante come nel recente passato, ma la vittoria non è mai stata in discussione proprio per la corazza che la Rinascita è riuscita a costruirsi dietro.

Loriano Zannoni