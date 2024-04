Riso Scotti amaro per la Stosa Virtus a Pavia. Il primo atto della finale playoff va ai lombardi

PAVIA

87

STOSA

64

PAVIA: Banin 2, Ferri 6, Apuzzo 13, Stonkus 19, Hidalgo 18, Invernizzi 2. Spatti 4, Gravaghi 7, Ferretti, Pesenato 13. All. Cristelli.

STOSA: Berardi 2, Bolis 12, Bartoletti 12, Dal Maso 7, Laffitte 8, Olleia 3, Costantini 3, Calvellini, Diminic 12, Lombardo 5. All. Ceccarelli.

Parziali: 25-17; 47-31; 63-47.

PAVIA – Il primo atto dei quarti di finale playoff di serie B interregionale è di Pavia. La Stosa non riesce a contrastare la fisicità e l’aggressività dei locali che allungano nel secondo quarto senza più abbassare il piede dall’acceleratore. Troppi errori al tiro per i rossoblù che non riescono a rientrare in partita dopo il parziale di 10-0 di inizio secondo periodo. Partenza fulminea dei padroni di casa che si portano sul 10-0 dopo 2’30“ grazie alle triple di Ferri e Hidalgo. La Stosa si sblocca dalla lunetta a 6’23“ dalla prima sirena con Bartoletti che segna il -6 poco dopo (12-6). La tripla di Lombardo porta la Virtus sul -3 ma Apuzzo e Hidalgo non sbagliano dai 6,75 e portano Pavia a +8 al primo intervallo. I locali toccano le 12 lunghezze di vantaggio in avvio di secondo quarto ma la Virtus c’è con Diminic e Laffitte che riportano a -7. La Stosa scaglia un paio di tiri aperti ad alta percentuale mentre dalla parte opposto Pesenato da sotto e Gravaghi da fuori ristabiliscono le distanze (37-26 a 3’25“ dall’intervallo). Nella seconda parte di quarto la Riso Scotti allunga: sono le triple di Stonkus e Hidalgo a scavare il primo vero parziale (47-31). All’inizio del secondo tempo la Stosa prova ad accorciare con Bartoletti e Diminic ma i locali si accendono con un parziale devastante di 10-0 e volano sul 61-38 a 4’ dalla terza sirena. I senesi finiscono a -25 ma nella seconda parte del periodo iniziano a difendere pareggiando l’intensità pavese. Bolis (foto) e Costantini segnano da 3 e accorciano le distanze a fine terzo quarto (63-47). Il vantaggio interno rimane invariato nei primi 4 minuti di tempo ma il solco tra le 2 squadre è ormai incolmabile. La Virtus ha il merito di non arrendersi mai, ma la Riso Scotti chiude con altre sue triple di Stonkus e Ferri per il definitivo 87-64 finale. Mercoledì alle 18.30 al PalaCorsoni si gioca gara-2.