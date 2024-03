Rlc, i playoff partono male. Il primo round va a Lucca

Falsa partenza ai play off per la Rlc Sistemi Prato. Il primo round dei quarti di finale se lo aggiudica Le Mura Spring, che vince in casa 63-52 e scatta avanti nella serie. Lucca si presenta a ranghi completi al match, mentre Prato deve ancora fare a meno di Mandroni. Pronti via e la partita parla solo lucchese: parziale di 7-0 e immediato time-out per bloccare la fuga lucchese e riassestare la situazione tra le fila pratesi. La Rlc Sistemi registra la difesa e rimane in scia nei primi due quarti. Al primo riposo sotto 17-9 le pratesi non si perdono d’animo, ma continuano a faticare in fase offensiva. Nei minuti finali del secondo quarto le lucchesi trovano due triple pesanti e arrivano all’intervallo lungo con 16 punti di vantaggio (36-20), che potrebbero far pensare ad una partita già chiusa. Al rientro in campo dagli spogliatoi Prato tira fuori l’orgoglio. La zona 2-3 dà i suoi frutti e la Rlc Sistemi prende ritmo e chiude sotto di soli 4 punti all’ultima sosta (44-40). Nell’ultimo quarto è una tripla di Pagliai (classe 2008) a segnare il minimo svantaggio pratese (47-45) a 7’ dal termine. Risponde Lucca da tre punti l’azione successiva. Da qui Le Mura Spring allunga nuovamente sul +10, riuscendo poi a controllare fino alla fine. Stasera alle Toscanini (ore 21.15) è in programma gara 2. Il tabellino Rlc Sistemi: Sautariello 14, Mandroni NE, Pagliai 3, Billi 8, Trucioni 11, Ponzecchi 3, Garatti 8, Popolo 1, Cipolletta n.e., Franchini 4. All. Pilli.

L. M.