"San Giobbe Chiusi vs Agrigento: sfida cruciale per la salvezza nella sesta giornata di fase a orologio"

San Giobbe Chiusi di scena ad Agrigento per la sesta giornata della fase a orologio. L’ingaggio del finlandese Osku Heinonen, trentunenne guardia-ala di un metro e novantaquattro centimetri, prova a colmare la pesante assenza di Gaddefors e riallungare le rotazioni di coach Bassi. È la riedizione della storica finale playoff di tre anni fa in serie B, oggi è una sfida determinante per entrambe per cullare ancora sogni di salvezza: "Noi e Agrigento siamo più o meno nella stessa situazione – dice coach Bassi –. Forse loro sono messi un po’ meglio. La classifica di Agrigento non dice niente del talento della squadra. Hanno giocatori con grande potenziale offensivo e, specialmente in casa, riescono ad esprimere la loro pallacanestro. Noi dovremo stare molto concentrati e l’inizio della partita sarà importantissimo". Le possibili chiavi del match: "L’aspetto mentale è differente e ripeto l’approccio sarà molto importante. Iniziando male, con il pubblico e l’aggressività dei loro giocatori, la partita potrebbe diventare difficile. In secondo luogo non dobbiamo portarci dietro scorie da domenica scorsa".

Palla a due alle 18, arbitrano Gagliardi, Perocco e Roca.