San Giobbe va in trasferta sul parquet di Latina. Chiusi a caccia di punti per centrare la salvezza

Esordio nella fase salvezza per San Giobbe Chiusi. I Bulls sono di scena alle 20,30 sul parquet di Latina (al Palasport di Cisterna) per cercare punti fondamentali nella rincorsa salvezza. Dopo oltre due settimane di stop si torna in campo: "Le due settimane ci sono servite per ricaricare le pile – ha detto coach Bassi alla vigilia del match –. Alcuni dei ragazzi avevano la necessità di tirare il fiato e queste settimane ci hanno fatto bene. Abbiamo lavorato con qualità, i ragazzi hanno dimostrato sempre grande attenzione e concentrazione nonostante il lungo stop. Vediamo di ripartire cercando di portarci dietro anche l’energia positiva del finale di stagione regolare". Nella prima giornata (che i Bulls recuperano il 22 maggio) sono arrivati due risultati a sorpresa: la vittoria della stessa Latina a Cento e quella di Agrigento a Nardò. "Sotto l’aspetto mentale è una fase molto differente rispetto alla precedente – ha aggiunto Bassi –. Le prime partite saranno molto difficili da leggere. Ogni partita è un dentro o fuori. Latina e Agrigento sono arrivate con energia positiva dalla regular season e se la sono portata dietro vincendo con qualità e merito". Sugli avversari odierni: "Stanno giocando una grande pallacanestro e a livello offensivo sono una delle migliori squadre della A2 in questo momento. Muovono bene la palla, giocano con qualità ed esperienza, vengono da una serie di grandi vittorie e noi non dobbiamo guardare alla classifica. Sarà una partita molto complicata che dovremo affrontare con determinazione, umiltà e con la consapevolezza che sarà una battaglia". Anche la San Giobbe è in un grande momento: "Arriviamo con fiducia, sapendo che un miracolo lo abbiamo già fatto ma ci aspetta uno ancora più grande e vogliamo provarci fino in fondo. Il gap da recuperare c’è, ma dobbiamo pensare a una partita per volta". Le chiavi del match: "La gestione delle palle perse sarà molto importante – ha sottolineato l’allenatore dei Bulls –, se Latina ha la possibilità di correre grazie ai nostri errori di gestione, diventa complicata da fermare. In attacco servirà pazienza e creare opportunità". Palla a due alle 20,30, arbitrano Foti, Giovannetti e Tallon.