San Lazzaro, la vetrina dei campioni. Scatta il trofeo Bruna Malaguti. Da Belinelli a Fontecchio, quanti assi in trentaquattro anni

Si alza il sipario sulla 34ª edizione del torneo cadetti under 17, Bruna Malaguti, che si terrà dal 2 al 6 gennaio. Palestra Rodriguez e PalaYuri i teatri di un torneo che raccoglie il meglio di quello che propone la pallacanestro cadetti. A fare gli onori di casa è l’assessore allo sport di San Lazzaro, Luca Melega.

"Il Malaguti è uno dei tornei più importanti a livello giovanile. Merito di chi come la Bsl riesce a coniugare nel migliore dei modi obiettivi agonistici da una parte e sociali dall’altra. Un vero esempio da seguire per San Lazzaro e non solo".

A spiegare le novità del torneo, patrocinato dal comune, e la qualità dei team, Roberto Rocca, direttore tecnico della Bsl.

"In 34 anni possiamo di aver visto tanti talenti. Per noi è un vanto anche perché riusciamo, con impegno e volontà a organizzare in maniera soddisfacente il torneo. Anche quest’anno sarà un bel torneo ne siamo sicuri, con una formula rinnovata. Le favorite? Bassano e Cantù sono le più quotate, ma attenzione a Reggio Emilia e Ferrara e ai campioni in carica della Stella Azzurra Roma".

Insomma le pretendenti al trofeo non mancano. Ultimi dettagli da limare, ma la macchina organizzativa della Bsl, che durante il periodo del torneo conta 35-40 persone attive è già in moto. A rappresentare la società biancoverde Marco Munzio e Niccolò Rocco di Torrepadula, due dirigenti che stanno continuando a fare la storia recente del basket a San Lazzaro e non solo.

Girone A: Moncalieri, Pesaro, Padova, Virtus Bologna, Bsl San Lazzaro, Stella Azzurra Roma, Forlì e Cantù.

Girone B: Bassano, Livorno, Ferrara, Venezia, Torino, Fortitudo Bologna, Reggiana e Udine.

Si comincia il 2 gennaio; campi di gara saranno la palestra Rodriguez e il PalaYuri. Nuova la formula e la classifica. Le 16 squadre sono state divise in due gironi da 8. Le formazioni saranno suddivise in base a 4 fasce di merito.

Nei primi 3 giorni ogni squadra giocherà 3 partite, sfidando team di fasce diverse. Al termine della fase iniziale le classifiche tenendo conto delle vittorie acquisite e della differenza canestri, determineranno le semifinali. Le prime quattro per il titolo, poi dal quinto all’ottavo posto, dal nono al dodicesimo. E dal tredicesimo al sedicesimo.

La finalissima, preceduta dalla gara delle schiacciate si giocherà al PalaYuri alle 18,30.

La prima giornata: palestra Rodriguez: Ferrara-Cantù (12), Udine-Forlì (14), Bsl San Lazzaro-Livorno (16), Reggiana-Torino (18). PalaYuri: Fortitudo-Padova (12,30), Venezia-Moncalieri (14,30), Stella Azzurra Roma-Virtus Bologna (16,30), Bassano-Pesaro (18,30).