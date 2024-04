Scandiano e Bmr vogliono chiudere i conti

Serve una vittoria alle

reggiane impegnate nella poule playoff di Serie C per centrare il matematico approdo alle semifinali con un turno d’anticipo.

L’Emil Gas Scandiano (10) riceve alle 18 al PalaRegnani i Baskers Forlimpopoli (6) con l’obiettivo di riscattare il primo stop nella seconda fase, rimediato sabato scorso a Bologna col CMP, e mantenere il vertice della graduatoria.

Al primo posto, a braccetto con gli uomini di Spaggiari, c’è una Bmr Basket 2000 (10) in salute, che va a caccia del quarto successo di fila proprio sul campo del già citato CMP Global Basket (6), nel match in programma nel capoluogo di regione alle 20,15.

Nella poule playout spazio invece alla Clevertech Montecchio (4), in campo alle 18 nel match esterno con l’SG Fortitudo (4): dopo la splendida vittoria nel finale con Casalecchio, Paterlini e compagni sanno di avere davanti un match che potrebbe, in caso di vittoria, semplificare non poco il cammino verso il mantenimento di un posto in categoria.

Domani alle 17,30 Novellara (4) riceve Lugo (2), riposano Correggio e l’E80 Group Castelnovo Monti.

Foto: Francesco Riccò

(Emil Gas Scandiano)