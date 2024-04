Scatta il trofeo Guidelli. La Sba torna protagonista

di Luca Amorosi

Prende il via oggi ad la trentanovesima edizione del Trofeo "Guido Guidelli", torneo di basket giovanile organizzato dalla Scuola Basket in memoria di uno dei padri fondatori della pallacanestro aretina. La manifestazione, ormai una delle più longeve del panorama italiano, è dedicata alle categorie Under 14 e Under 13 e, per la prima volta quest’anno, apre anche al basket femminile, con dieci squadre partecipanti. In totale, le formazioni che prendono parte al torneo sono 38, che oggi scendono in campo per le gare di qualificazione alle fasi finali. L’Under 14 maschile prevede 12 squadre suddivise in quattro gironi da tre: le prime classificate di ogni girone parteciperanno alle fasi finali per i posti dal primo al quarto. Sedici, invece, le formazioni dell’Under 13 a sfidarsi secondo un tabellone tennistico che vedrà il suo culmine con le finali del 27 aprile. Per quanto riguarda il torneo femminile, infine, le cinque compagini partecipanti per categoria si sfideranno in un girone all’italiana, con la finalissima tra le prime qualificate. Le finali delle categorie maschili si disputeranno al Palasport Estra "Mario D’Agata" sabato alle 10,15 per l’Under 13 e alle 12 per l’Under 14, mentre quelle della categoria femminile saranno di scena alla palestra di Badia al Pino sempre sabato, alle 9 l’Under 13 e alle 11 l’Under 14.

La sera precedente, quella di domani, si terrà invece la consueta festa con le premiazioni di tutti i giocatori partecipanti, a cui verrà consegnato un piccolo gioiello realizzato da Bc Servizi e Versari, due dei tanti sponsor della manifestazione che affiancano il ritorno di Saima come main sponsor.

C’è fibrillazione, insomma, per la prima palla a due di un trofeo che, negli anni, ha visto i successi di società blasonate come Olimpia Milano, Virtus Bologna, Varese e Pesaro, nonché la partecipazione di alcuni ragazzi che sono diventati poi tra i migliori giocatori italiani come Andrea Meneghin, Amedeo Tessitori e Diego Flaccadori.