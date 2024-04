Scotti a caccia dei play-off. Prima chance per blindarli

Domani alle 18 al Pala Sammontana di Empoli L’Use Rosa Scotti riceverà Broni, degli ex Magagnoli e Bocchetti per la terzultima giornata di A2 femminile, con l’obiettivo di chiudere in cassaforte la qualificazione ai play-off. Sfida che si preannuncia comunque complicata visto il 4° posto delle avversarie con 30 punti, 4 in più di Castellani (nella foto) e compagne che in casa si sono però sempre fatte rispettare. Coach Cioni, a tutto questo, aggiunge poi un altro aspetto, il ko nella gara prima di Pasqua che evidentemente la colomba non ha addolcito. "Vogliamo riscattare la brutta prestazione di Torino – attacca il tecnico biancorosso –. Purtroppo abbiamo qualche problema fisico che ci ha impedito di lavorare al meglio e troviamo una squadra forte, ma siamo pronte a giocare una gara importante. Broni è un’ottima squadra, si sa. Ha cambiato anche straniera aumentando il proprio livello ed ha inserito una nostra ex, Bocchetti, che conosciamo fin troppo bene e che, lo ricordo, nella massima categoria fu la nostra miglior realizzatrice".

"Loro due, oltre a Moroni, sono giocatrici fuori categoria di un gruppo che ha tanti punti nelle mani ed ama giocare perimetralmente con tiri anche veloci – prosegue –. Dovremo per questo riuscire a non farle correre ed a togliere loro le certezze. Per dirla in modo diverso, servirà una gara solida in difesa e su questo costruire la partita. Quando siamo riuscite a limitare le avversarie in attacco siamo poi andate sempre bene. E questo le ragazze lo hanno ben chiaro".