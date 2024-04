Scuola Basket in campo contro. Casalecchio

E’ praticamente gara da dentro o fuori, quella di stasera al Pala Vigarano, per la Scuola Basket di coach Mattia Campi, che affronta Cvd Casalecchio per centrare i primi due punti della poule salvezza e dare un senso al suo finale di stagione. In caso di sconfitta, infatti, Sbf sarebbe con un piede e mezzo in Divisione Regionale 1: le lunghezze dal penultimo posto diventerebbero quattro e un’eventuale rimonta nelle ultime giornate sarebbe complicatissima da raggiungere. Costanzelli e compagni hanno necessità di fare risultato a tutti i costi, pur senza lo squalificato Bastoni e il lungodegente Ouattara, e mai come stasera servirà una prova d’orgoglio da parte dell’organico estense: "Tutti dovranno farsi trovare pronti in una partita che per noi sarà l’ultima occasione per agganciare il treno salvezza", il chiaro monito alla vigilia del tecnico Campi. Vista l’indisponibilità della Bondi Arena, si gioca alle 20 al Pala Vigarano.

j.c.