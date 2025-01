Sella a Torino per fare un fantastico tris. Di Paolantonio: "Ogni opportunità va colta"

Sella in direzione Torino dove questa sera alle 18, al Pala Gianni Asti (arbitri Wassermann, Ferretti e Settepanella), i biancorossi sfideranno la squadra di Matteo Boniciolli, reduce da tre vittorie consecutive e in lizza per guadagnarsi uno slot nella prossima post-season. Obbiettivi diversi, ma stessa fame di vittoria per la Benedetto, che come i piemontesi sta vivendo forse il suo miglior momento della stagione, fresca dei successi in fila con Piacenza e Verona, grazie ai quali si è rimessa prepotentemente in corsa per la salvezza diretta. E per questo sarebbe un peccato fermarsi proprio adesso, ora che il gruppo ha cominciato a trovare identità e rotazioni in più. Di ciò ne è consapevole anche coach Di Paolantonio, che in settimana ha gettato le basi per provare a centrare il tris (cosa mai avvenuta fin qui in campionato), anche se facile non sarà. "Arriviamo a questa partita dopo grandi sforzi fisico e soprattutto mentali – dice alla vigilia il tecnico –. Abbiamo fatto nostro uno scontro diretto fondamentale a Piacenza, dandogli seguito con una bella prova in casa contro Verona, e nei giorni scorsi ci siamo rimessi al lavoro per ripeterci, allenandoci bene, anche per recuperare tutte le energie perse nelle sfide precedenti, dove pur disputando buone gare, non siamo riusciti a raccogliere quanto meritato".

Tira le somme Di Paolantonio, sottolineando l’eccellente periodo che sta vivendo il gruppo, nonostante le continue assenze. Pian piano, però, l’infermeria sta cominciando a svuotarsi. In settimana, infatti, Carlos Delfino ha ripreso ad allenarsi con la squadra, e spetterà al coach capire se, come e quando inserirlo nelle rotazioni, in quella che per lui potrebbe essere una gara da ex (a Torino nel 18/19 con l’Auxilium in massima serie). Assenti certi, invece, Sperduto (schiena) e Tamani (caviglia). Qualche problema ce l’ha anche Boniciolli, che dovrà continuare a fare a meno di Aristide Landi, e forse anche di Antonio Gallo, in dubbio per la distorsione alla caviglia che già lo aveva tenuto fermo anche sette giorni fa contro Orzinuovi. "Vengono da tre vittorie consecutive, di cui le ultime due in casa con ampio scarto contro loro dirette concorrenti come Nardò e Orzinuovi. Ci aspetta quindi una partita dura, avvincente, contro una squadra forte, strutturata e ben allenata, capace di essere competitiva anche a rotazioni ridotte. Noi dobbiamo tenere conto però soltanto a noi stessi e alle nostre ultime prestazioni, per questo andremo la con la convinzione di poter fare bene e di centrare il nostro obiettivo. Ogni sfida rappresenta un’opportunità: cercheremo di coglierla".

Giovanni Poggi