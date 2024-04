Sella a Treviglio per blindare la salvezza. Mussini recupera, dubbi Archie e Bruttini

Sella a Treviglio per l’ultima dell’orologio (palla a due ore 18, arbitri Gagliardi, Perocco e Pazzaglia), poi sarà tempo di pensare alla fase salvezza. Per arrivarci al meglio, altri due punti da aggiungere ai 28 già accumulati fin qui farebbero piuttosto comodo alla Benedetto, visto che nel prossimo step - gironcino da 10 partite tra andata e ritorno - ci si porterà dietro lo score confezionato nella regular season. Allora, quella in programma questa sera al PalaFacchetti sarà tutt’altro che una partita inutile, ma un’occasione per arrivare con ancora più fiducia al 5 maggio, quando avrà inizio il tour de force per mantenere la categoria. E non vorrà sfigurare nemmeno Treviglio, che tre giorni dopo aver espugnato il Paladozza è stata piegata sabato scorso da Piacenza, tornando a mettere in dubbio il sesto posto appena riconquistato (oggi ex aequo con Cremona, avanti negli scontri diretti, con un record di 14 vinte e 17 perse).

Nel giorno del tango final del veterano Bruno Cerella, che disputerà l’ultimo match casalingo in stagione regolare della sua carriera (con tanto di iniziativa dedicata e maglie di Treviglio messe all’asta per beneficenza), la truppa di Valli, arrivato a stagione in corso al posto dell’esonerato Finelli, proverà in primis a mantenere un’imbattibilità interna che dura da oltre un mese, poi, per completare del tutto l’opera e tornare ad agguantare la quinta posizione, dovrà sperare in un passo falso di Cremona in casa contro l’Assigeco. Tutte ipotesi, pronte ad essere spazzate via fin dalla palla a due, alla quale certamente non prenderanno parte gli infortunati Vitali, Pollone e forse nemmeno Sacchetti (alle prese con una tendinite), in dubbio sull’altro versante invece Archie e Bruttini, mentre finalmente, dopo due mesi di stop, si rivedrà in campo Federico Mussini, la notizia più lieta della settimana.

Ormai, tra Cento e Treviglio, si può parlare di classica, soprattutto se il tema ricorrente è la post-season, per la terza annata di fila: 17 gli incroci complessivi, con i biancorossi avanti 9-8 nei precedenti. L’esterno Harris (14.3 punti di media e quasi 4 assist) e l’ex Ferrara Pacher (13.9 e 8.7 rimbalzi), la coppia di americani della Blu Basket, a fare da contorno ad un pacchetto di italiani tra i più esperti della lega, di cui fanno parte anche Miaschi, Guariglia e Barbante. Tra le new-entry, in prestito dalla Fortitudo, il regista Nicola Giordano.

Giovanni Poggi