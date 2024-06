Sella, accordo biennale con Nicolai. Fava: "Una figura di alto profilo"

Intesa biennale con Renato Nicolai. E’ arrivata ieri l’ufficialità del nuovo gm biancorosso, una figura di grande esperienza e con un curriculum di certo non banale, che prende così il posto di Giulio Iozzelli.

Docente all’Università di Bologna dal 2005, esordisce come dirigente sportivo proprio a Bologna nel 1986 con il Cus, dove resta per ben vent’anni, prima dell’esperienza con la Fortitudo, la quale dura quattro stagioni. Dopo una breve parentesi a Ferrara in A2 nel 2010/2011, Nicolai si sposta in Puglia, a Brindisi, dove contribuisce all’ascesa della squadra nella massima serie e a tre stagioni di fila nelle zone alte della classifica.

Nel 2015, parte la sua avventura con l’Auxilium Torino, inizialmente nei panni di direttore sportivo e poi di direttore generale. Sono anni di prestigio a Torino e la squadra ritorna élite nazionale, raggiungendo l’apice con la vittoria della Coppa Italia nel 2018. Nella stagione successiva porta i suoi talenti a Sassari, come amministratore delegato, togliendosi la soddisfazione di aggiungere un trofeo prestigioso come la vittoria della Fiba

Europe Cup. Seguono l’esperienza a Scafati, dove dà una grossa mano alla missione salvezza e l’ultima stagione a Nardò, dove raggiunge la salvezza. Una figura di spicco nel mondo della pallacanestro italiana, accolto anche dal presidente della Benedetto XIV Gianni Fava: "Serviva una figura di alto profilo per sostituire Iozzelli e l’abbiamo trovata. Renato è una persona di grande esperienza sportiva, ma anche gestionale e può aiutarci nella realizzazione di un progetto a medio lungo termine sostenibile. Sono molto soddisfatto, perché non era scontato sostituire una persona come Giulio Iozzelli con un profilo di spessore come quello di Renato Nicolai". A stretto giro di posta è atteso anche l’annuncio del coach, con Emanuele Di Paolantonio che è stato ormai scelto dal management biancorosso.