Sella, adesso o mai più. Con Vigevano vale tanto

Cento-Vigevano, la salvezza passa anche e soprattutto da qui. L’ultima del 2024 vale molto più di due punti per la Sella, che alle 18 alla Baltur Arena sfida i gialloblù di Pansa (arbitri Salustri, Lupelli e Giunta), primi inseguitori dei biancorossi, a due lunghezze di ritardo, nei bassifondi di una classifica che pian piano sta cominciando a prendere forma. Pari o raddoppia dunque per la Benedetto, che con un successo allungherebbe sui lombardi e metterebbe da parte un primo prezioso scontro diretto in attesa del ritorno. Ma tra il dire e il fare, di mezzo, ci sono 40 minuti molto delicati e da approcciare con attenzione, vista l’importanza della posta in palio. Una sola vinta nelle ultime sei per la band di Di Paolantonio, peggio ancora ha fatto invece Vigevano, reduce da sette sconfitte consecutive. La prestazione solida offerta nell’ultima trasferta a Forlì (persa in volata 93-91) ha però dimostrato che Mack e compagni siano tutt’altro che un gruppo fiacco o scollato, ma anzi, una squadra unita e pronta a dare battaglia, come fatto soprattutto nella prima parte di stagione su alcuni dei campi più difficili del campionato (vedi il blitz a Pesaro e il ko nel finale a Udine).

Ma a Cento servirà qualcosa in più ai ragazzi di Pansa, vista l’assenza del proprio leader, la guardia bolognese Gabriele Stefanini (20 punti tondi di media in 17 partite, oltre a 3.4 rimbalzi e 2.4 assist), fermatosi nel finale del match al PalaFiera a causa di un problema muscolare, che lo terrà fuori per almeno una ventina di giorni. Per correre ai ripari e avere un’alternativa in più già a partire da questa sera e in vista del girone di ritorno, Vigevano non ha perso tempo tesserando in settimana l’esperto Tommaso Raspino: ala piemontese classe ’89 (già in prova da qualche settimana) nelle ultime stagioni a Sassari, ma con una lunghissima esperienza in A2 con addosso le maglie di Ferentino, Assigeco Piacenza, Udine, Mantova, Urania Milano e Stella Azzurra. Sugli esterni da tenere d’occhio c’è il 31enne del New Jersey Myles Mack, approdato qui dopo un biennio in Turchia e che sta viaggiando a 14.3 punti (col 44% da tre) più 6 assist a gara. Completano il roster l’ex Taflaj, Leardini, Rossi e Peroni.

Giovanni Poggi