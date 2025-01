Sella Cento a Piacenza, è il derby della paura. Vincendo può affossare del tutto l’Assigeco

Altro giro, altro derby, ma questo a Piacenza, contro l’ultima in classifica, pesa il doppio. Palla a due alle 20,30 al PalaBanca (arbitri Marco Attard, Costa e Yang Yao), per 40 minuti da brivido: con una vittoria, infatti, l’Assigeco andrebbe a ricucire lo strappo rispetto alla zona playout, rimettendosi prepotentemente in corsa per la salvezza, dall’altra parte la Benedetto (oggi a +4 sugli avversari), bissando il successo dell’andata, ha la possibilità di affossare quasi definitivamente l’Assigeco. Ma a prescindere di ciò che accadrà in caso di successo o sconfitta per l’una o per l’altra, entrambe, reduci da una serie prolungata di stop consecutivi, hanno il bisogno disperato di tornare a vincere. Ma alla vigilia, coach Di Paolantonio, come fatto anche da Nicolai nei giorni scorsi, ha allentato la presa, cercando di togliere un po’ di tensione al gruppo e sottolineando come la gara di stasera sarà importante sì, ma non decisiva. "Per noi domani è fondamentale, ma non sarà una sfida decisiva – dice il tecnico –. E’ un momento in cui bisogna impegnarsi ancora di più e andare oltre le difficoltà: dobbiamo tutti fornire la versione migliore di noi stessi per portare a casa una vittoria preziosa. Ce lo meritiamo, se lo merita il club e se lo meritano i tifosi che anche questa volta ci seguiranno in massa".

Fa appello alla città e al calore della sua gente Di Paolantonio, sempre privo di Delfino, Sperduto e Tamani, ma con l’innesto di Matteo Graziani, 24enne guardia aggregata a metà dicembre al gruppo squadra della Sella e pronto a fare il debutto a Piacenza, da ex, garantendo quanto meno minuti e un po’ di fiato in più per i compagni. Ed ex sarà anche Derrick Marks (a Cento nell’annata 22/23) che salutata Cividale si è accasato in Emilia alla corte di Humberto Manzo. Un roster in continuo cambiamento quello dell’Assigeco, che di recente ha firmato un altro Usa, l’ala grande Michael Gilmore, classe ’95 (nipote del grande Artis, ex leggenda Nba e visto in Italia con la maglia della Fortitudo), arrivato dai turchi del Buyukcekmece. Chi sceglierà di schierare il tecnico argentino? Lo si scoprirà in corso d’opera. E per questo la Sella deve essere pronta a tutto. "I nostri avversari sono in evoluzione, è difficile avere un’idea chiara su di loro. Hanno aggiunto un nuovo giocatore al posto di Grimes, ma non sappiamo se sarà già a disposizione, Marks invece è stato assente domenica, contro di noi però dovrebbe rientrare. Noi, comunque, dovremo concentrarci solo su noi stessi. Servirà una prova di grande solidità, con fiducia nei nostri mezzi. Le difficoltà ci sono, ma nonostante ciò bisogna fare di tutto per portare a casa un risultato positivo".

Giovanni Poggi