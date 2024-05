Sella Cento, Latina è la bestia nera. Un altro ko casalingo che fa male

sella cento

80

benacquista latina

88

SELLA : Mussini 31, Bruttini 9, Delfino 2, Palumbo 17, Bucciol, Toscano 4, Magni, Archie 12, Musso 3, Moreno 2, Ladurner. All. Mecacci.

BENACQUISTA LATINA: Mayfield 11, Amo, Parrillo 4, Romeo 19, Zangheri 3, Mladenov 2, Cicchetti 3, Rapetti, Moretti 11, Alipiev 32, Borra 3. All. Sacco.

Arbitri: Ursi, Cappello e Maschietto.

Note: parziali 20-20; 42-40; 65-65.

Passa il Giro, ma la Benedetto resta ferma al palo. In volata, alla Baltur Arena, ha la meglio Latina, che bissa il successo del 30 marzo e regala un altro dispiacere alla Sella, che peggio non poteva cominciare la sua avventura nella poule-salvezza. Match quasi sempre in equilibrio nei primi 30 minuti, poi, le pile della Sella (questa volta senza Mitchell) si sono tutto ad un tratto scaricate, la scena se l’è così presa la squadra di Sacco, che porta a casa due punti preziosi per cominciare a costruire l’impresa, ardua, di mantenere la categoria. Il primo cesto porta la firma di Alipiev (saranno 32 alla fine, con 12 rimbalzi) a cui risponde un non certo timido Archie con una doppia fiondata che vale l’immediato +6 (8-2). La fiducia offensiva di Cento viene alimentata da Palumbo e Mussini, che allargano la forbice (14-5), ma che tornano anche a scatenare la vena realizzativa di Alipiev, scosso evidentemente dal troppo torpore dei compagni e bravo nel dare il via al break dei pontini, che in un paio di possessi risorgono e impattano a quota 17.

Ad una trentina di secondi dal gong, arriva anche il sorpasso, sempre con l’ala bulgara, imitato nell’altra metà campo da capitan Toscano, che infila il "gol" del pari (20-20 al 10’). Nel secondo quarto, la Sella che assorbe subito il primo mini-strappo dei laziali (20-24) e prova anche a rincarare la dose, spinta dai canestri di Mussini (31-26), ma Romeo non ci sta e mantiene in scia i suoi, nonostante la tripla di Palumbo, valsa il nuovo +5 (34-29).

Sul tramonto del primo tempo, Borra e Mayfield mettono a dura prova la difesa biancorossa, mentre Mussini torna a prendere con successo la mira dall’arco, riportando avanti la Benedetto all’intervallo (42-40). Al rientro, Latina comincia a fare sul serio e arriva a toccare il +9 col solito Alipiev (53-62), ma anche in questo caso il vantaggio ospite si sgretola in poco tempo, colpito a segno da Archie, Palumbo e Moreno, con quest’ultimo che sulla sirena rimette momentaneamente le cose in chiaro (65 pari al 30’).

Resterà uno degli ultimi segnali lanciati dalla Sella, che già in apertura di ultimo periodo comincia a sparire dai radar della gara: il 9-0 secco di parziale manda in affanno Toscano e soci, mettendo anzitempo una pietra sul match (65-74). Cento insegue e risale fino al -3, con uno stoico Mussini (76-79 al 38’), prima di tornare a soccombere dopo una bomba di Parrillo, che chiude anticipatamente i giochi. Sipario sulla Baltur Arena, dopo un mesto finale: 80-88.

Giovanni Poggi