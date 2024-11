Sella Cento, ora la terza vittoria. Arriva l’ex Bechi con Cremona

BASKET

Altro giro, altro infrasettimanale: questa sera a Cento c’è la Juvi Cremona (palla a due ore 20.30, Sallustri, Martellosio e Picchi). Vincere aiuta a vincere, e un tris in dieci giorni sarebbe oro colato per classifica e le ambizioni dei biancorossi, in fiducia, dopo un mese di ottobre da horror, ma non certo agevolato dal calendario. Quando ha affrontato squadre della sua portata, invece, la Sella ha risposto quasi sempre presente, dimostrandosi gruppo vivo e compatto, ed è ciò che dovrà fare anche stasera contro i lombardi dell’ex Luca Bechi, con due punti in più in classifica ma a secco di vittorie da 4 turni.

"Questo campionato ci mette davanti a ritmi davvero serrati e ogni volta le condizioni dei ragazzi vanno valutate, a maggior ragione dopo una partita e una settimana molto dispendiosa, sia dal punto di vista fisico, per il carico delle partite, i corpi degli avversari e la durezza di queste sfide, e sia da quello mentale, vista l’importanza delle gare interne giocate con Brindisi e Piacenza – così alla vigilia coach Di Paolantonio, che spera di riavere a disposizione capitan Delfino, tornato in gruppo soltanto nelle scorse ore dopo essere rimasto ai box due settimane per festeggiare in Argentina i vent’anni dal successo alle Olimpiadi -. Dobbiamo gestire al meglio le risorse, compreso Carlos, che piano piano stiamo reintegrando nelle rotazioni.

Vedremo come starà e valuteremo se farlo scendere in campo oppure no. Con Piacenza abbiamo faticato anche per la grande voglia che c’era di fare risultato – aggiunge, facendo un passo indietro a domenica, prima di tuffarsi nel match contro la Juvi -, ma quando abbiamo cominciato a giocare la nostra pallacanestro, facendo ciò che avevamo preparato, come per esempio attaccare le loro ali, siamo riusciti a costruirci diversi vantaggi. Anche con Cremona dovremo riuscire ad essere costanti nei 40 minuti e continuare a fare le nostre cose.

Siamo in crescita, quest’ultima settimana che ci ha dato la consapevolezza che il percorso intrapreso è giusto: dobbiamo continuare ad essere positivi e mettere un altro mattone".

A Cento arriva la storia del basket cremonese, una società nata 52 anni fa e promossa due stagioni fa in A2 dopo decenni trascorsi tra Serie B e C. Sarà il secondo incrocio assoluto con gli oroamaranto, dopo quello dello scorso febbraio in fase ad orologio, vinto da Cento al PalaRadi 82-76, con 24 punti di Mitchell. Da tenere d’occhio anche, la guardia di Seattle Isiah Brown (17.4 punti di media) e il versatile lungo 30enne di origini dominicane Eddy Polanco (16.4 e 4.4 rimbalzi), che sono affiancati dai due veterani Tortu e Barbante.

Giovanni Poggi