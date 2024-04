Sella Cento, un cuore gigantesco. Rimonta 20 punti e passa con Delfino

sella cento

74

elachem vigevano

72

SELLA CENTO: Mitchell 5, Mussini, Bruttini 11, Delfino 18, Palumbo 11, Bucciol, Pavani, Toscano 3, Archie, Musso 16, Moreno 6, Ladurner 4. All. Mecacci.

ELACHEM VIGEVANO: Leardini 2, Bettanti, Smith 8, Wideman 18, Bertoni, Ceron, D’Alessandro 5, Strautmanis 2, Bertetti 10, Battistini 14, Rossi 7, Peroni 6. All. Sacco.

Arbitri: Dionisi, Pellicani e Roiaz.

Note: parziali 11-19; 28-45; 52-59.

L’amarezza per i playoff mancati, per un attimo, scompare, quando Delfino prende la mira e al fil di sirena regala la vittoria alla Benedetto su Vigevano. Il tutto, dopo una gara sulle montagne russe: un primo tempo da brividi e un secondo di rimonta, dove la Sella è di nuovo riuscita a mostrare il meglio di sé, aggiustando due quarti da dimenticare.

Trentanove minuti sempre ad inseguire fino al primo "gol" di Carlos a 40 secondi dal termine (72-70), poi, il bomber argentino si ripete nel "recupero" (74-72) e la Baltur Arena si trasforma nella Bombonera di Buenos Aires. Il carattere di Cento esce alla distanza, perché prima è solo sofferenza – coreografia del Settore Zimmer a parte, da brividi e applausi -, anche perché a restare fuori, a questo giro, è Archie, a certificare un’altra volta ancora l’annata sfortunata dei biancorossi.

Avvio choc da 0-9, prima della fiondata di Mitchell che limita parzialmente i danni, mentre Smith va a sedersi in panchina con la caviglia malconcia (11-19 al 10’). Bertetti apre il fuoco dall’arco e Vigevano torna in doppia cifra (11-22), Ladurner risponde schiacciando, anticipando però un’altra fiammata dei lombardi, che accelerano fino al +15 (15-30). Un vantaggio che viene presto ritoccato da Peroni e Bertetti, più forti anche della zona, utilizzata da Cento per tamponare l’emorragia difensiva.

A metterci qualche pezza sono Palumbo e Delfino (25-39, -14), ma all’intervallo sono ancora dolori (28-45).

Ospiti sul velluto anche al rientro, con Peroni a bucare retine ovunque (30-50), Wideman lo segue a ruota, mantenendo Pansa e i suoi a debita distanza.

Almeno fino a quando la difesa biancorossa comincia ad entrare in partita, davanti, invece, Delfino, Palumbo e Musso fanno tutto il resto e consentono alla Benedetto di chiudere i primi 30’ sotto di sette (52-59).

L’operazione rimonta si conclude nel quarto finale. Vigevano perde brillantezza e le percentuali tornano a normalizzarsi, Moreno accorcia fino al -3 (59-56), dall’altra parte Wideman illude, indovinando il canestro del +7 (56-63).

La Sella Cento regge benissimo anche a quest’ultima spallata e ruggisce con i suoi uomini di maggior esperienza, Bruttini, Musso e Delfino, i cui canestri anticipano il finale già noto, in quello che è un vero tripudio dell’arena biancorossa.

Giovanni Poggi