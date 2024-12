"Sella, Delfino è un nostro patrimonio"

Sella al lavoro per porre rimedio al nuovo momento no della stagione, in vista del match di sabato a Verona contro la Scaligera. Inevitabile, però, non fare un passo indietro e cercare di capire i "perché" venerdì sera la Sella non sia nemmeno scesa in campo per provare a tenere testa a Cividale. Quaranta minuti anche difficili da commentare, tant’è che la band di Pillastrini ha presto toccato le 30 e oltre lunghezze di vantaggio, salvo alzare il piede dall’acceleratore negli ultimi minuti del match. Una prova, se così si può definire, piuttosto preoccupante, frutto di una rassegnazione costante cominciata una volta alzata la palla a due, che una squadra che ha l’obbiettivo di salvarsi non si può permettere.

"Fatico onestamente a trovare lati positivi nella prestazione offerta con Cividale: la squadra non c’è mai stata –. E’amareggiato il gm Nicolai, un po’ come tutti in società e in città dopo il nono passaggio a vuoto della stagione –. E’ stata una serata no, in tutto e per tutto, soprattutto a livello mentale, e in casa non ci era mai capitato. Abbiamo giocato una brutta partita di testa e siamo mancati in tutto, atteggiamento, convinzione, aggressività e sicurezza: non siamo mai riusciti a far funzionare le cose. E in questi casi, nonostante assenze e difficoltà nell’allenarsi, alibi o giustificazioni non vanno nemmeno cercati".

Le difficoltà non aiutano la Benedetto, ma va detto anche che la Benedetto stessa non si sta aiutando giocando in questo modo. "Tutto quello che può andar male, ci sta andando male, ma dobbiamo urgente recuperare la testa, speriamo che la scoppola subita venerdì ci aiuti da questo punto di vista". Ad aggiungersi ad una situazione già di per se non semplice, anche l’ennesimo infortunio a Berdini, che però potrebbe riuscire a recuperare per Verona. "Le lastre al dito del piede hanno escluso fratture, ma oggi faremo ulteriori esami per scongiurare ogni dubbio. Se questi andranno bene, Nicola tornerà gradualmente in gruppo". Berdini in forse, mentre Delfino, finito nel mirino delle critiche sui social e protagonista di un diverbio con alcuni tifosi a fine gara, è ancora in attesa dell’ok dei medici per tonare ad allenarsi. "Come dico sempre, Carlos è un patrimonio, che speriamo di riavere presto con noi. Liti o diverbi vanno messe da parte, per il bene di Cento".

Giovanni Poggi