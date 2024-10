"Sella, devi diventare più solida": "Dobbiamo reagire ai momenti no"

Il campionato chiama e Cento deve tornare a rispondere. Dopo la disfatta di Bologna, la Sella ritrova domani alle 18 la Baltur Arena e i suoi tifosi per sfidare la Torino di Boniciolli, fresca di successo su Brindisi. Un altro match sulla carta difficile per i biancorossi, chiamati però ad offrire una prestazione diversa, sia sul piano tecnico che a livello di atteggiamento, rispetto alle recenti trasferte. "Dobbiamo semplicemente diventare più solidi come squadra, crescendo individualmente e come collettivo – così, alla vigilia, coach Di Paolantonio, che ha come desiderio quello di riuscire a trovare presto un’identità e una compattezza di gruppo che fin qui ha riscontrato soltanto in poche occasioni –. Questo, a prescindere dal calendario e dalla caratura dell’avversario, perché ogni partita presenta insidie diverse e momenti di difficoltà a cui dobbiamo essere capaci di reagire, senza dare un calcio al secchio con il latte appena raccolto. Bisogna cercare di stare sempre sul pezzo, senza dimenticare tutto ciò che di buono stiamo facendo dall’inizio dell’anno: questo deve essere il primo nostro obiettivo".

Prova a toccare più corde il tecnico biancorosso, consapevole che il momento è difficile, ma che c’è ancora tempo per rimediare agli errori e per provare a risalire la classifica, oscurando almeno in maniera parziale le quattro sconfitte consecutive incassate in queste settimane. "Domani ci aspetta una partita molto complessa, contro un avversario importante e fisicamente strutturato. Ma dovremo pensare in primis a noi stessi, a come migliorare e ad essere performanti, perché dobbiamo pensare assolutamente muovere questa classifica".

Sella tra le ultime del lotto con una sola vittoria all’attivo (come Brindisi e Nardò, davanti al fanalino Assigeco) e per questo obbligata a ritrovare i due punti, anche in vista di un calendario non certo benevolo da qui a fine mese (Cantù, Brindisi e Rimini le prossime).

Due, invece, i successi raccolti fin qui dai piemontesi: il già citato sigillo su Brindisi e quello alla seconda giornata ottenuto sul parquet di Livorno. Nel pre-gara, ha parlato dell’impegno di domani anche il lungo George Tamani. "E’ una sfida molto importante per noi, ma non sarà facile, come del resto tutte le partite del campionato. Dobbiamo far vedere a noi stessi e ai tifosi che abbiamo carattere, voglia di lottare per 40 minuti e di portarla a casa".

Classifica

Rimini.....................................10

Cantù.......................................8

Rieti..........................................8 Milano......................................6

Cividale....................................6

Bologna....................................6

Cremona..................................6

Avellino....................................6

Udine.......................................6

Orzinuovi.................................6

Forlì..........................................6

Verona.....................................4

Torino......................................4

Vigevano.................................4

Livorno.....................................4

Pesaro......................................4

Brindisi.....................................2

Cento.......................................2

Nardò.......................................2 Piacenza..................................0

Giovanni Poggi