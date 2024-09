Sella testa a testa, cade contro Forlì. Oggi la finale per il terzo posto

unieuro forlì

76

sella cento

70

UNIEURO FORLI’: Tavernelli 4, Parravicini 12, Pinza 4, Cinciarini 9, Harper 23, Pollone 3, Gaspardo 9, Pascolo 4, Errede n.e. Magro 4, Del Chiaro 4. All.: Martino

SELLA CENTO: Berdini 7, Henderson 3, Delfino 6, Davis 20, Benvenuti 16, Nobile, Alessandrini 5, Sperduto 11, Ramponi, Moretti 2. All.: Di Paolantonio

Arbitri: Cassinandri, Tallon, Tironi.

Parziali: 19-12, 35-35, 52-57

Forlì contro Cento nella prima giornata del quadrangolare US Basket Cup fa esperimenti, prova cose nuove, non mette in campo Shawn Dawson, tira male da tre nella prima metà di gara ma nonostante questo vince una gara che testimonia la voglia di vincere della squadra forlivese e del gruppo biancorosso. Oggi nella finale contro la vincente della sfida fra Rimini e Juvi Cremona, che si è giocata in serata, Forlì proverà a vincere il suo secondo torneo consecutivo, che conta poco in termini numerici, ma conta quando si tratta di lanciare qualche messaggio alle rivali sulla consistenza di questa Unieuro, in questo caso alla prima avversaria casalinga di mercoledì 2 ottobre. Il primo quarto della gara è quasi letargico. Sembra una partitella d’allenamento. Forlì non segna mai da tre, ma gioca di squadra e nei primi 10 minuti manda a referto ben otto dei suoi uomini nelle attente rotazioni di coach Martino. Dall’8-8 al 6’ negli ultimi quattro giri di lancette l’Unieuro piazza un parziale di 11-4 che le fa chiudere la prima frazione a +7. Nella seconda frazione continua la carestia romagnola dall’arco, mentre Cento (che ha in prova l’ex forlivese Nicolò Basile a Forlì dal 2011 al 2014) con i suoi lunghi pericolosi dalla linea del tiro pesante, creano non pochi problemi alla retroguardia forlivese, insieme alla grinta della loro difesa. La prima tripla biancorossa arriva da Harper all’8’, Cento va a +5 sul 30-35, ma Cinciarini e Gaspardo pareggiano e Parravicini allo scadere del tempo si rende protagonista della più bella azione della prima metà: una stoppata in recupero su Alessandrini lasciato inspiegabilmente solo a centro area per un malinteso della difesa biancorossa.

Nel secondo quarto la gara si sveglia. Le due squadre si scambiano diverse triple. Harper prende in mano l’attacco forlivese che fatica a costruire buoni tiri, ma Cento gioca meglio in attacco e in difesa e chiude avanti meritatamente al 30’ di 5, nonostante un Harper da 7 punti e un Parravicini da 5 punti nel quarto. All’inizio dell’ultima frazione Cento arriva a +7 sul massimo vantaggio (53-60 al 1’), ma Forlì dimostra di essere una squadra che non ci sta a perdere: replica con un parziale di 16-0 in 4’ con 9 punti di Harper e 4 del 2006 Tommaso Pinza per il 69-62 al 5’. Cento però non molla mai pur stanca e con un minor tasso tecnico e atletico. Il roccioso Davis, un corpaccione dalle mani educate che tira bene da tre, segna 5 punti di fila, 69-64 a 4’ dalla sirena e Berdini a 3’ mette la tripla del -1 sul 71-70 a 3’06’’. Ma la chiudono un gioco da tre punti di Parravicini su assist di Magro e Gaspardo.

Stefano Benzoni