SErie a2. Cantù conquista il derby a Cremona

Cantù resta a due punti dalla vetta dopo turno infrasettimanale. La squadra di Brienza passa 72-81 sul campo della Juvi Cremona in un derby dove brilla il talento di Grant Basile, giovane speranza del basket azzurro che firma 22 punti con 6 rimbalzi e 36 di valutazione. Conferma al suo fianco l’ottimo stato di forma Riccardo Moraschini, 16 punti, mentre alla Juvi non bastano i 16 di Isiah Brown. Rimini, davanti, risponde con Livorno, l’Urania è invece ancora beffata nel finale da Torino (72-73, con 25 punti per Alessandro Gentile e 24 per Giddy Potts). Non riesce l’impresa a Orzinuovi, sconfitta in casa 71-83 dalla Fortitudo Bologna.

Alessandro Luigi Maggi