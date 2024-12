Serie A2. Colpo di scena a Orzinuovi: esonerato Ciani

Un fulmine a ciel sereno in casa Orzinuovi: la Gruppo Mascio ha deciso sorprendentemente di esonerare il coach Franco Ciani e (per il momento) di affidare la squadra all’assistente Simone Bianchi (come possibile successore circola già il nome di Romeo Sacchetti, si attendono conferme nelle prossime ore).

Tutto ciò è accaduto poche ore dopo la netta vittoria dei bresciani contro la Libertas Livorno (87-67) e alla vigilia della doppia trasferta di Cividale e Udine delle prossime settimane. E invece si chiude dopo solo pochi mesi (con un bilancio di otto vittorie e otto sconfitte e il decimo posto momentaneo in classifica) l’esperienza del tecnico friulano, che per accettare il progetto a Orzinuovi in Serie A2 si era svincolato dal contratto con la Reale Mutua Torino, che aveva allenato nelle due stagioni precedenti, firmando un accordo fino al 30 giugno del 2026.

In campionato Orzinuovi finora aveva saputo bilanciare la sestultima difesa nel torneo (79,2 punti concessi a partita) con il sesto migliore attacco del campionato (79,1 punti realizzati ad incontro). A cui si aggiungono altri numeri positivi: oltre alla seconda migliore circolazione di palla della Serie A2 (media di 19,6 assist a partita), Orzinuovi ha anche dimostrato la quinta migliore presenza sotto le plance del torneo con 38,8 rimbalzi catturati a gara.. A inizio mese è arrivato l’americano Jazz Johnson al posto di Devoe. L.M.