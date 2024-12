Serie A2 femminile. Feba, il problema delle false partenze. Melappioni: "Non è semplice recuperare»

La sosta servirà in casa Bagalier Feba per recuperare le giocatrici acciaccate, mettere benzina nelle gambe e provare a migliorarsi entrando subito in clima partita. Per esempio è proprio quest’ultimo aspetto ad avere pesato nel match perso contro Trieste. "Abbiamo pagato l’avvio ad handicap – è stata l’osservazione di coach Donatella Melappioni al termine del match – che oramai sta diventando una costante che condiziona un po’ tutte le partite, poi non è semplice recuperare il terreno perduto". L’aspetto positivo è che le civitanovesi non si disuniscono, non si arrendono, non si danno per vinte, ma cercano di rimettersi in gioco. "Poi è stata una partita vera, però rimontare non è mai semplice". C’è anche un altro aspetto: finora la Feba ha fatto i punti in trasferta mentre in casa non ha raccolto nulla. Il rischio è che alla fine ciò possa diventare un peso psicologico. Il 5 gennaio riprenderà l’A2 di basket femminile con la Bagalier Feba impegnata a Roseto, una trasferta proibitiva considerando che le abruzzesi sono seconde ma le civitanovesi potranno affrontare quel match con la menta libera.