Serie A2 femminile. La Feba in casa della capolista. Esame per la Thunder

MATELICA

Domani la Halley Thunder Matelica torna a giocare in trasferta contro l’Aran Cucine Panthers, a Roseto (ore 18). Si tratta di un vero e proprio big match, visto che entrambe le squadre sono terze in classifica, appaiate a 14 punti. Dopo il recupero infrasettimanale la classifica è la seguente: Udine 18 punti, San Giorgio Mantova 16, Roseto e Matelica 14, Ragura 13, Treviso, Trieste e Bolzano 12, Umbertide, Rovigo, Civitanova e Vicenza 6, Ancona 2, Vigarano 0. Al termine del girone di andata mancano ancora tre partite. Oltre a quella di domani, è prevista – nell’ultimo weekend del 2024 – quella di sabato 21 dicembre quando le matelicesi ospiteranno al PalaChemiba di Cerreto il quintetto di Treviso; poi si arriverà al giro di boa con il match Rovigo-Halley Thunder (sabato 4 gennaio). Impegni non facili per le ragazze di coach Domenico Sorgentone. "Dobbiamo ripartire dalla consapevolezza di ciò che di positivo abbiamo fatto in campo nei primi venti minuti della gara casalinga contro la capolista Udine – dice il tecnico – abbiamo segnato 40 punti, tenendo la partita su un ritmo decisamente alto, con un gioco pulitissimo".