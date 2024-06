Serie A2 femminile. Sanga, parte il restyling dopo la retrocessione

Aria di rivoluzione in casa Sanga Milano dopo la retrocessione in Serie A2. La compagine di coach Franz Pinotti farà un deciso restyling della squadra che parteciperà al campionato cadetto con l’obiettivo di ritornare al più presto nella massima serie. Tante rinunce, anche se in realtà si parte da un punto fisso, la nuova capitana Susanna Toffali: "Io e il Sanga ci siamo presi a braccetto poco più che maggiorenni e siamo cresciuti insieme stagione dopo stagione - dice la guardia nata nel 1998 - la scelta di restare a Milano è dettata dalla voglia di rivalsa, ma anche e soprattutto dalla fiducia nei miei confronti che percepisco da parte della società".

Tra gli arrivi già annunciati dalle “orange“ un gradito ritorno come quello della lituana Laura Zelnyte che al Sanga aveva già giocato due stagioni fa anche se solo per due mesi: "Mi ricordo solo belle cose della mia precedente esperienza al Sanga: le ragazze sono state come una famiglia per me, e anche lo staff è sempre stato fantastico e di grande supporto". Nella categoria inferiore non ci sarà la possibilità di avere quattro straniere come in A1 e dunque sarà folta la pattuglia delle italiane. Un altro ritorno, seppur di lunga data, è quello di Angelica Tibè, ma qui bisogna andare alla stagione 2015-2016: otto anni dopo rientra al Sanga dopo aver concluso la sua esperienza in A2 a Costamasnaga. "Ho scelto il Sanga per il progetto ambizioso che mi permetterà di mettermi in gioco di nuovo - dice la stessa Tibè - nella mia precedente esperienza in maglia Sanga ho trovato un ambiente stimolante e con la voglia di lavorare, ed è anche per questo motivo che ho deciso di tornare".

In cabina di regia arriva Giulia Moroni da Broni (in A2), ma un’esperienza decennale nella massima serie, ora curiosa di esordire nella squadra di una grande città come Milano: "Il Sanga è una piazza storica del palcoscenico femminile, è una società solida che negli anni ha dimostrato serietà e ambizione". Altro arrivo è quello di Vittoria Allievi, ala del 2003 anche lei proveniente da Costamasnaga.

Sandro Pugliese