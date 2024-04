Serie B basket femminile. La Feba Civitanova all’esame di Perugia per centrare la finale del primo atto

Alle 19 di oggi la Feba sfiderà Perugia nel primo appuntamento per le Final Four di basket femminile. Le civitanovesi hanno la possibilità contro le umbre di qualificarsi per l’ultimo atto di questa fase in programma domani coltivando il sogno del pass per le finali nazionali. Le suqadre sconfitte dei due incroci, l’altro è il derby romano tra San Raffaele ed Elite Basket, accederanno invece alle finali per il 3° e 4° posto, con la vincitrice delle due che potrà disputare l’ulteriore spareggio contro la vincente della Sardegna. "In settimana – dice la giocatrice Natalia Panufnik – ci siamo preparate al meglio dal punto di vista fisico e mentale: dovremo giocare due partite in due giorni e ci faremo trovare pronte per provare ad arrivare alla finalissima. Di fronte avremo un avversario come Perugia che conosciamo bene. Si tratta di una squadra organizzata e con individualità importanti, che si è rinforzata nel 2024. Dovremo lavorare bene sui dettagli che faranno la differenza". E sulle opportunità legate alla vittoria di questa sfida, spiega poi quali saranno gli aspetti più complessi da gestire. "Quello mentale. In simili gare – chiarisce la giocatrice – devi approcciare fin da subito e non si possono accusare cali di concentrazione. Comunque anche l’aspetto fisico sarà importante perché giocare match così ravvicinati non è mai facile e dovremo avere l’apporto da parte di tutte".