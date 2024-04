Serie b femminile. L’Happy prova a ritrovare il sorriso

Prova a ritrovare il sorriso, la Ren-Auto Happy Basket Rimini. La truppa di Maghelli, reduce da tre ko consecutivi, è attesa domani sera al derby del Villa Romiti con il Basket Rosa Forlì (ore 20.45, arbitri Calabrese e Wong), squadra che chiude con due punti questo gironcino playoff. Le riminesi, nel nutrito gruppo di quelle a quota 12, vogliono reagire e risalire, provando la rimonta in queste ultime tre partite. Dopo il derby, vinto con un netto +16 all’andata, restano le gare con Samoggia e Faenza Basket Project. "La sconfitta di Puianello ci mette in una condizione difficilissima – ammette coach Maghelli – ma mancano tre partite e tenteremo il tutto per tutto a partire dal derby". In questa quinta di ritorno si giocano anche Valdarda – Cavezzo, Faenza – Castel San Pietro e Samoggia – Puianello. La classifica: Samoggia 18; Puianello 16; Happy Basket Rimini, Cavezzo, Magika Castel San Pietro a Faenza Basket Project 12; Fiore Valdarda 4; Basket Rosa Forlì 2.