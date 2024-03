Serie b femminile. L’Happy volta pagina per restare capolista

Comincia il girone di ritorno nel gruppo verde di B femminile, quello in cui si qualifica verso gli spareggi playoff. La Ren-Auto Happy Basket Rimini battaglia nel gruppo di testa con Puianello, Samoggia e Cavezzo, tutte a 10 punti, e stasera ospita Valdarda alla Carim (ore 19.30). Grossa occasione per un mini allungo, anche perché i piacentini sono in fondo alla graduatoria e all’andata fu +10 per le riminesi. Un turno da non sbagliare, anche perché la prossima settimana la Ren-Auto è attesa a una delle gare più importanti della stagione, quella in casa di Cavezzo. Intanto si è già giocata Forlì – Castel San Pietro, finita 41-67. La classifica: Rimini, Puianello, Samoggia e Cavezzo 10; Castel San Pietro 8; Faenza 6; Forlì, Valdarda 2.