Serie B I Blacks espugnano l’inferno livornese

Akern Livorno

62

Blacks Faenza

67

AKERN LIVORNO: Buca, Bargnesi 5, Fratto 2, Williams 8, Fantoni 9, Vicenzini ne, Tozzi 11, Ricci 9, Saccaggi 11, Allinei 7. All.: Andreazza

BLACKS FAENZA: Galassi, Papa 8, Poletti 9, Siberna 9, Vico 9, Poggi 5, Ballarin ne, Petrucci 8, Pastore 2, Begarin 17. All.: Garelli

Arbitri: Gai - Tognazzo

Note. Parziali: 9-17; 36-25; 42-54. Tiri da 2: Livorno: 8/20, Faenza: 14/35. Tiri da 3: Livorno: 10/33, Faenza: 7/24. Tiri liberi: Livorno: 16/19, Faenza: 18/27. Rimbalzi: Livorno: 37, Faenza: 40. Uscito per falli: Fratto

Capolavoro Blacks. Faenza impatta la serie sbancando Livorno, violando il PalaMacchia per la terza volta in stagione. Un successo figlio della forza del gruppo e della maturità che porta una grande carica in vista di gara 3 in programma venerdì al PalaCattani. I Blacks giocano un primo quarto quasi perfetto, mettendo grinta e vincendo la lotta rimbalzo. La Libertas ha le polveri bagnate e segna soltanto 9 punti ma soprattutto soffre sotto canestro ed è Begarin con la tripla del 17-9 a chiudere dieci minuti da applausi. L’Akern però riaggiusta subito la mira e con tre triple consecutive e due liberi di Allinei passa a condurre 20-19. I Blacks non riescono più a segnare con continuità e sbagliano troppi liberi (7/14 nel primo tempo), facendo il gioco di Livorno che invece da tre è una sentenza.

Con ben cinque triple nella frazione si porta infatti sul 34-23. Vico ricuce dalla lunetta (25-34) poi è sfortunato nel tiro da tre successivo, venendo punito da Fratto che a fil di sirena realizza il 36-25. Un passivo che si spiega con il 27-8 di parziale per i toscani. I Blacks sono però un’altra squadra rispetto a quella di gara 1. Due triple consecutive di Begarin accendono i faentini che piazzano il sorpasso andando sul 42-39 al 27’ grazie ad un break di 13-0. Livorno si innervosisce e segna solo 6 punti, Faenza ne approfitta allungando dalla lunetta e con Papa arriva sul 56-42 ad inizio ultimo periodo. Livorno va sul -9, ma ci pensa Petrucci con la tripla del 59-47 a respingere il tentativo di rimonta. Faenza ha in mano l’inerzia e con grande lucidità amministra i possessi, ma Livorno ha grande orgoglio e accorcia 60-65 a 57’’ dalla fine. A 30’’ dalla fine Allinei sbaglia la tripla e Pastore è chirurgico a segnare dalla lunetta il 2/2 del 67-60 che chiude i conti. Da oggi intanto inizia la prevendita per la terza sfida in programma venerdì a Faenza alle 20.30. I biglietti si potranno acquistare nella sede di via Nazario Sauro (9-12; 14-17 oggi e mercoledì; 9-13; 17-19 giovedì; 9-15 venerdì) oppure on line su LiveTicket. Tutte le info sono sui social della società o su www.raggisolaris.it.

Luca Del Favero