Serie B in carrozzina. I Bradipi sognano la promozione

Ci sono anche i Bradipi della Polisportiva Dozza alle semifinali promozione del campionato di serie B di basket in carrozzina. Si comincia oggi alle 21, al PalaSavena. Gara-due il sabato successivo, 27 aprile, a Piombino Dese, in provincia di Padova. Qualora servisse un incontro di spareggio si giocherà sempre in Veneto, nello stesso impianto, domenica 28 a partire dalle 16.

I Bradipi sognano la serie A e, del resto, prima del confronto con il Padova Millennium, avevano allestito un organico di valore, riportando all’ombra delle Due Torri un campione del calibro di Giacomo ‘Jack’ Forcione, 26 anni, considerato anche il mago degli assist.

I Bradipi hanno una peculiarità con Saldutto che risulta essere uno e trino. Biagio oltre a essere il presidente, ricopre il ruolo di allenatore e, all’occorrenza, si mette in maglietta e calzoncini per giocare. La squadra è completata da altri due ragazzi che hanno portato i Bradipi alla conquista di scudetti di categoria, in passato, ovvero Valentin Duduianu e Federico Ventura. Gli altri sono Giustino, Marrone, Mordenti, Pellegrini e Ahmethodzic. Indisponibili per questa serie di semifinale Gardini e Molaro.