Serie B Interregionale. Abc, l’attesa è finita. Si scende in campo

Si alza il sipario sul campionato di Serie B Interregionale anche per l’Abc Solettificio Manetti Castelfiorentino. Dopo un mese di preparazione i gialloblu valdelsani esordiranno domani alle 18 al Pala Betti contro sulla carta una delle grandi protagoniste della stagione, Cecina. "Sarà una partita difficile, che già alla prima giornata ci vedrà affrontare una delle formazioni più accreditate della categoria – commenta il capitano gialloblu Pietro Cantini –. Nonostante un parziale rimodellamento con alcuni innesti mirati, si tratta di una squadra che può contare su un gruppo ormai consolidato e su uno zoccolo duro di indiscusso valore. Da parte nostra dovremo dare frutto al lavoro fatto in queste settimane, soprattutto nell’ultima, per proseguire nel percorso di crescita ed essere pronti ad alzare subito l’asticella. Ovviamente in tutto questo il calore del pubblico castellano sarà fondamentale, quindi l’auspicio è quello di avere un Pala Betti gremito e pronto a sostenerci fin dalla palla a due". Dopo i test amichevoli che hanno mostrato una squadra ancora in costruzione oltre che completamente rinnovata, l’Abc di coach Manetti sarà dunque chiamata a prendere subito le misure con un campionato che si prospetta tanto interessante quanto molto impegnativo.

Lo scorso anno infatti Cecina, alla cui guida è stato confermato Andrea Da Prato, ha mancato per un soffio la promozione in B Nazionale e di quei protagonisti sono rimasti capitan Pistillo e Pistolesi nel reparto lunghi, gli esterni Pedroni, Roventini e Bresinski, oltre ai giovani Bruci e Ticà. Quattro, invece, i nuovi innesti: l’esperta guardia Andrea Saccaggi, con trascorsi in A2, l’ala Tommaso Tintori, il centro Sanounou Dabo e, arrivo degli ultimi giorni, l’ex Abc Leonardo Nannipieri. Nell’intervallo del match sarà presentato, insieme allo staff tecnico, il gruppo 2012/2013 che prenderà parte ai campionati Under 13 ed Esordienti, mentre anche domani sarà ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento annuale valido per tutte le gare casalinghe della prima e seconda fase.