Serie B interregionale. Coach Scalabroni carica l’Attila Junior:: "Voglio una bella risposta contro Pescara»

"Ci sono tutti gli ingredienti per una partita impegnativa: veniamo da una prestazione incolore (disputata a Matelica) e abbiamo un paio di giocatori acciaccati". Nicola Scalabroni, allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, richiama all’attenzione i suoi in attesa del match di oggi alle 21.15 contro il Pescara Basket (penultima in classifica), nel palas Medi, per la 20ª giornata di serie B Interregionale. "Loro sono giovani e fisici – osserva il tecnico dei portorecanatesi sugli avversari – e queste caratteristiche ci mettono in difficoltà, tant’è che abbiamo sofferto all’andata. Rispondere sul campo è essenziale e fondamentale, per la classifica e per il nostro processo di crescita. Ci sono partite in cui rispondere sul campo è necessario e questa è una di quelle. Mi aspetto grande concentrazione e spirito di sacrificio per riprendere il cammino intrapreso nei cinque e ottimi match precedenti, giocati prima di domenica scorsa". Insomma, secondo il coach portorecanatese sarà una partita da prendere con le molle. "Nel Pescara Basket – aggiunge – c’è stato un cambio di allenatore e non hanno nulla da perdere, poi sono giovani e sfrontati. Perciò, sarà importante non accenderli. Abbiamo rispetto di tutti perché in questo campionato nessuna partita è scontata, quindi dobbiamo scendere in campo consapevoli del nostro valore e concentrati al cento per cento per fare bene. E soprattutto dobbiamo stare attenti a Ranitovic, che è uno dei migliori stranieri del campionato".