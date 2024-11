Serie B Interregionale. Sconfitta choc a Siena, la Tarros corre ai ripari. Dalle Pielle Livorno arriva la guardia-ala Loschi

C’è da capire quale portata e quali ripercussioni avranno le parole, durissime, di Danilo Caluri. Lo sfogo del dopo-Costone da parte del patron dello Spezia Basket Tarros non lasciano spazio alla benché minima interpretazione. Piena fiducia alla guida tecnica di coach Davide Diacci, mentre sono finite nel mirino del presidente le prestazioni di alcuni giocatori del quintetto su cui quest’estate il sodalizio bianconero aveva fortemente puntato per stare al passo con un girone, quello toscano della B Interregionale, che ha alzato in maniera esponenziale il proprio livello qualitativo rispetto alla stagione passata. Intanto il club di ‘via Parma’ ha voluto mettere una prima ‘pezza’ ingaggiando Federico Loschi, trevigiano, classe 1990, l’ultimo anno in B1 a Livorno sponda Pielle. La guardia-ala veneta è un atleta scuola Benetton Treviso, grandissimo tiratore da 2 e da 3. Con la maglia della Benetton Treviso ha vinto due scudetti giovanili under 19 nel 2007 e nel 2009. Dopo aver speso tutto il ciclo delle giovanili alla Benetton Treviso inizia il proprio percorso senior con Riva del Garda dove trova 14.3 minuti e 6 punti a gara. L’anno successivo è protagonista di un’ottima stagione a Piacenza in cui, seppure con una stagione da record, i piacentini escono sconfitti dai playoff prima della finale per la Legadue. Per lui ci sono 9.0 punti di media ed una chiamata da parte dell’Assigeco Casalpusterlengo la stagione successiva (2011/2012 e l’anno dopo sempre in A2 a Brescia. Ottimo campionato anche a Brescia dove raggiunge la finale promozione e viene confermato per altre due stagioni giocando da titolare e chiudendo in doppia cifra come media punti.

Nella stagione 2015/2016 è voluto fortemente da coach Perdichizzi a Scafati per un campionato di vertice conquistando la coppa Italia di A2. Poi altra ottima stagione a Recanati quindi passa a Trieste nella stagione 2017/2018 in cui vince il campionato di serie A2 e una Supercoppa di A2. Poi una stagione e mezza a Roma voluto fortemente da coach Carboni che lo aveva avuto nelle giovanili a Treviso per chiudere a Verona, quindi scende in B1 per due stagioni a Rieti e le ultime due sempre in B1 a Livorno con la Pielle, diventando idolo della curva biancoblu. Il suo curriculum fatto di tanti anni di A2 e di B1, campionati vinti e stagioni di primissimo livello, parla per lui. Sicuro l’esordio in bianconero contro Arezzo domenica al PalaSprint.

Gianni Salis