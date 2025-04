Serie B: la Stosa lotta per la salvezza diretta nel play in out

La corsa alla salvezza diretta nel play in out di serie B interregionale si fa sempre più avvincente. Quando mancano 80 minuti alla fine della seconda fase ancora nessun verdetto è stato decretato e serviranno le ultime 2 partite per sancire le 3 squadre che potranno festeggiare la permanenza in categoria senza dover passare dalle forche caudine dei play out.

La Stosa sabato a Serravalle Scrivia ha fatto il proprio dovere non senza faticare contro una formazione che nonostante la retrocessione già matematica ha dimostrato nelle ultime settimane di poter dare del filo da torcere a qualsiasi avversario giocando libera e senza assilli di risultato. Ai rossoblu senesi servivano i 2 punti e questi sono arrivati sul parquet del PalaPatri, con la vittoria che ha permesso di mantenere, seppur in coabitazione, la testa della classifica del girone. Le altre però non mollano di un centimetro e la classifica è rimasta invariata.

La Virtus per salvarsi ha bisogno adesso di 2 vittorie nelle ultime 2 gare, solo così Olleia e soci saranno certi del raggiungimento della salvezza senza doversi aspettare "favori" dalle altre. I rossoblu torneranno in campo venerdì 18: la Stosa affronterà al PalaCorsoni alle 20.30 il Don Bosco Crocetta, ancora in corsa per uno dei primi 3 posti o per il miglior posizionamento possibile nella griglia playout. La settimana della Stosa inizierà prima con i rossoblu che si ritroveranno già oggi per preparare quella che a tutti gli effetti è molto di più di una finale.