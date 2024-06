Serie B Nazionale. Fabo, via Radunic: c’è Klyuchnyk. Derby con la Gema per Stanic

Porte girevoli in casa Fabo Herons Montecatini, più di quanto si potesse ipotizzare all’indomani di gara-5 di finale playoff contro la Del Fes Avellino. Dopo l’addio al primo "airone" Marco Giancarli, la società presieduta da Andrea Luchi si prepara infatti a salutare, un po’ a sorpresa, anche Matej Radunic, che ha comunicato al club l’intenzione di non proseguire la propria avventura in rossoblù. Incerta anche la posizione di Antonio Lorenzetti, con in ballo la possibilità di esercitare l’opzione di uscita dal contratto. Ma, in quest’ultimo caso, le valutazioni del caso sono tuttora in corso. Fatto sta che nel roster termale potrebbero liberarsi due slot fra backcourt e reparto lunghi, i quali comunque dovrebbero avere già due nuovi proprietari. Il posto da nuovo centro sarà di Dimitri Klyuchnyk, pivot classe 1994 di nazionalità ucraina ma di formazione nostrana col quale la Fabo ha già incrociato le armi nella semifinale di Coppa Italia vinta contro Roseto a marzo scorso, mentre a far coppia con Benites nel ruolo di playmaker potrebbe arrivare (e qui il condizionale è d’obbligo) Nicolas Stanic, giocatore magari un po’ attempato (ha compiuto 40 anni da nemmeno un mese) ma ancora capace di fare la differenza, come dimostrano i 13.6 punti, conditi da 3.6 rimbalzi e 6 assist, collezionati in media ogni partita nell’ultima stagione giocata a Fabriano. Nel primo caso la società termale è riuscita a spuntarla nel derby con i cugini della Gema Pallacanestro Montecatini, mentre su Stanic la sfida nella sfida è ancora apertissima, visto che il giocatore avrebbe declinato la prima offerta targata Fabo. Magari per valutare le prospettive sponda Gema, che continua a seguire con insistenza il giocatore.

I "leoni" termali tengono comunque in caldo anche altri obiettivi, individuati in Federico Burini per quanto riguarda la cabina di regia e su un altro ex Fabriano, Alberto Bedin, sotto le plance. Non solo cambi di maglia, ma anche conferme importanti per le due franchigie montecatinesi: gli Herons hanno annunciato la prosecuzione del rapporto con l’ultimo superstite del primo roster della propria storia, ovvero Daniele Dell’Uomo, promosso anche con i gradi di vice-capitano, ma anche Giorgio Sgobba pare vicino alla permanenza in rossoblù, mentre ancora da chiarire sono le posizioni di Chiera, Arrigoni e Carpanzano. In casa Gema invece sembra fatta per due rinnovi fondamentali, quelli di Marco Di Pizzo (alla terza stagione consecutiva con indosso la casacca termale) e soprattutto Lorenzo Passoni: quest’ultimo in particolare avrebbe un valore paragonabile a un colpo di mercato perché sull’ala piccola classe 1997 si sono letteralmente fiondate tutte le squadre top della categoria, dando vita ad una vera e propria asta a livello nazionale per assicurarsi le prestazioni del giocatore ex Bakery Piacenza e Firenze. Tuttavia con ogni probabilità coach Marco Del Re potrà nuovamente contare sul proprio pupillo.

Filippo Palazzoni