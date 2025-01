Serie B Nazionale, la rabbia per la direzione arbitrale con Faenza. Torreggiani e Galetti:: "Virtus penalizzata»

La Virtus nel derby di mercoledì ha lottato, giocato forse anche oltre i propri limiti come una squadra generosa quale è. Ma ha perso. Il club giallonero nell’immediato post gara ha espresso il proprio disappunto puntando il dito contro la direzione di gara. Nel mirino è finito, si legge nel comunicato: "Assolutamente da segnalare e condannare l’episodio con protagonista Fiusco che dopo un’entrata allo scadere dei 24 secondi in volo trova un canestro spettacolare che viene annullato per fallo in attacco. A 20 secondi dalla fine Faenza trova la tripla del pareggio: 72-72 ed è overtime. Ci sono stati falli di sfondamento inesistenti che hanno regalato tiri liberi agli avversari cambiando così inevitabilmente l’esito dello scontro".

In sala stampa si è presentato il direttore generale Gabriel Torreggiani insieme al tecnico Gianluigi Galetti. "Con il club abbiamo deciso di non parlare della partita – commenta il dirigente giallonero – dopo quanto visto in campo. Crediamo sia arrivato il momento di cambiare le cose dopo l’ennesima partita con una condotta arbitrale infelice. Non accettiamo questo tipo di trattamento, è già da diverse gare che ci troviamo a subire un atteggiamento e delle scelte arbitrali incomprensibili. Mai come adesso, insieme con i dirigenti di altre società, ci stiamo preoccupando del livello arbitrale. Come Virtus Imola abbiamo superato la decenza, ci faremo sentire con il designatore e la federazione. Persa l’ennesima partita non per demeriti nostri, ma per situazioni che ci hanno penalizzato. Non è più il momento di porgere l’altra guancia, di schiaffi ne abbiamo presi abbastanza. E’ ora di fare qualcosa per non vivere più queste situazioni, non penso ci sia del pregiudizio, è troppo tempo che la Virtus viene sistematicamente penalizzata. I fischi nel finale del derby sono incredibili, e fin qui in tante occasioni abbiamo perso dei punti".

Lo segue a ruota il tecnico Galetti: "Venivamo dalla trasferta di Ragusa dove negli ultimi 12 minuti – dice l’allenatore – ci è stato fischiato un fallo personale, dall’altra parte c’erano lamentele continue e reiterate dagli avversari. Il derby era alla nostra portata, l’arbitraggio è stato un colpire scientemente. Questa è la squadra che fa più allenamenti di tutti, più doppie sedute e giorni in palestra. I ragazzi fanno tantissimi sacrifici, la nostra classifica doveva essere diversa. Questa è una squadra che gioca bene, per come giochiamo dovremmo subire più falli di tutti. La cifra di 29 falli a 23 è vergognosa. La misura è colma. Qui si scherza con il lavoro della gente".