Serie B Nazionale. La T Gema, match di cartello a Roseto: "Vogliamo e possiamo battere la capolista»

In casa La T Tecnica Gema Montecatini probabilmente ci avrebbero messo la firma per arrivare a giocarsi il big match in casa della Liofilchem Roseto, capolista assoluta del Girone B e capace di vincere 20 partite sulle 21 fin qui, da seconda forza del campionato e con in poppa il vento dei successi contro Virtus Roma e Fabo Herons: "Sinceramente sì, se alla vigilia della partita di sabato scorso mi avessero detto che una settimana dopo avremmo avuto quattro punti in più in classifica sarei rimasto sorpreso – ammette coach Marco Del Re – Questo non perché non abbia fiducia nei miei ragazzi ma perché le nostre condizioni erano veramente precarie, con tanti giocatori nella morsa dell’influenza che non avevano potuto allenarsi. Alleno però un gruppo straordinario che è saputo andare oltre ogni difficoltà e ora non vogliamo fermarci: andiamo a Roseto per giocarci le nostre carte".

Al PalaMaggetti in questa stagione non solo non ha mai vinto nessuno, non c’è stata formazione che ci è andata vicino: la corazzata abruzzese allenata dal guru Gramenzi ha sempre prevalso nettamente, con scarti di 15-20 punti. Giocarsela fino in fondo contro Roseto questo pomeriggio (palla a due alle 18) potrebbe già significare molto indipendentemente dal risultato finale, ma il condottiero dei "leoni" termali non si accontenta: "Vero che ci sono sconfitte che danno fiducia più di alcune vittorie e il ko dell’andata proprio contro la Liofilchem, con Chiarini assente e dopo essere stati a lungo in vantaggio nonostante il 15/26 ai liberi, è Il classico esempio. Stavolta Chiarini ci sarà e la squadra ha una consapevolezza diversa rispetto all’ultimo precedente, non possiamo permetterci di non dare il massimo in partite come questa e per me dare il massimo significa provare a fare ciò che nessuno è riuscito a fare fino a questo momento, ossia vincere a Roseto".

Filippo Palazzoni