Serie B Nazionale. La T Gema, Roma amara. A far festa è la Virtus

Whelan 10, Ancellotti 10, Siberna 2, Caversazio 11, Conti 18, Zoffoli, Visintin 4, Valentini 1, Ranucci ne, Branchi ne, Rodriguez 24, Santiangeli 12. All. Tonolli

MONTECATINI Burini 1, Passoni 9, Bedin 5, Toscano 22, D’Alessandro 10, Chiarini ne, Albelli ne, Savoldelli 15, Gattel, Di Pizzo 9, Acunzo 11, Cellerini ne. All. Del Re

ARBITRI Scaramellini e Guercio

PARZIALI 32-17, 54-40, 64-63

Torna a casa con un pugno di mosche da Roma, La T Tecnica Gema. La Virtus centra il quinto successo consecutivo, imponendosi per 92-82 e stoppando la corsa di una Montecatini (ancora con Chiarini out) davvero troppo discontinua. Partenza lanciatissima dei capitolini, che dopo poco più di due minuti vanno avanti 9-0 grazie soprattutto ad Ancellotti. Ci pensa Di Pizzo a sbloccare i suoi dopo oltre tre giri di lancette. I rossoblù hanno percentuali davvero basse al tiro da fuori, mentre dall’altra parte Conti infila la bomba che vale il 14-2. L’ex Fortitudo Bologna è scatenato e con un gioco da tre punti spinge la Virtus a +13. Gli ospiti si mettono a zona, ma vengono subito puniti due volte da Rodriguez da oltre l’arco. Montecatini scivola anche a -17 dopo il sottomano del numero 30 di Roma. Sono invece 15 le lunghezze che separano le due sfidanti al 10’ (32-17). Gli ospiti provano a scuotersi, ma la difesa non riesce a contenere le iniziative dei ragazzi di coach Tonolli, che restano tranquillamente in controllo della gara. Al 16’ La T Tecnica Gema si riaffaccia a -10 (40-30), ma la replica della Virtus è dietro l’angolo: parziale di 6-2 e rossoblù di nuovo allontanati. In chiusura di frazione la truppa di coach Del Re sembra averne di più, trascinata da un Toscano sontuoso, e rientra a -8, ma Caversazio ha l’ultima parola. I locali chiudono con un break di 6-0, che significa 54-40 all’intervallo.

La ripresa comincia così come era terminato il secondo quarto, ossia con un parziale favorevole ai laziali, che volano sul +18. Toccato il fondo, Montecatini ha una nuova reazione che le consente di scrivere -9 (61-52), prima della bomba di Conti che ridà ossigeno a Roma. Il vento adesso però è cambiato e i rossoblù si rilanciano con un break di 11-0 (tre bombe di Toscano e Savoldelli). Al 30’ il tabellone luminoso recita 64-63. L’ultima frazione si apre con il botta e risposta fra Rodriguez e Passoni, poi sono Ancellotti e ancora Rodriguez a spingere la Virtus sul +6. La differenza fra le due formazioni si assottiglia dopo qualche difficoltà dei termali. La T Tecnica Gema tuttavia incassa un altro break, che stavolta le costa la partita: 10-0 siglato soprattutto da super Rodriguez, che manda i titoli di coda.

Francesco Bocchini