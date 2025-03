Serie B Nazionale. La T Gema inserisce Stanic e aspetta Latina

Dell’amara trasferta di Chiusi non tutto è da buttare per La T Tecnica Gema, alla fine però è il risultato quello che conta ed ecco che l’impegno casalingo di oggi contro la Benacquista Assicurazioni Latina (palla a due alle 18 al PalaCarrara) offre ai leoni termali una pronta chance di riscatto. Chance che Savoldelli e compagni sono obbligati a cogliere per recuperare il terreno perduto e inaugurare nel migliore dei modi un mese di marzo tanto importante quanto impegnativo, con le trasferte di Caserta e Ruvo di Puglia inframezzate dal prestigioso appuntamento con le finali di Coppa Italia di categoria a Bologna. Nonostante la posizione precaria nella graduatoria del girone B di B Nazionale (penultimo posto con 14 punti) coach Del Re non si fida di Latina: "È una squadra che vale più della classifica che ha, con ottime individualità e giocatori dai trascorsi importanti – spiega il timoniere termale –. Noi dovremo scendere in campo con un’attitudine diversa rispetto a quanto fatto mercoledì e mantenere alta l’intensità su tutti i quaranta minuti".

Va verso l’esordio il neo acquisto Nicolas Stanic, che ha svolto terapie per il problema muscolare che lo sta bloccando da qualche settimana, ma ha ricevuto il discorso verde dopo un esame approfondito. Sta meglio anche Chiarini che potrebbe ritornare ad assaggiare il campo, almeno per una decina di minuti.

Filippo Palazzoni