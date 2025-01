Serie B Nazionale. La T Gema sogna le Final Four. Ma c’è da battere Sant’Antimo

Per La T Tecnica Gema Montecatini il palasport di Casalnuovo di Napoli, nuova location delle sfide casalinghe della Malvin PSA Sant’Antimo, potrebbe trasformarsi nel "teatro dei sogni": se gli uomini di coach Marco De Re dovessero infatti piegare la resistenza della squadra partenopea nella diciannovesima e ultima giornata di andata di regular season in Serie B Nazionale realizzerebbero quello di partecipare alle Final Four di Coppa Italia di categoria (ma ci sono chance residuali anche in caso di sconfitta, con una serie di combinazioni favorevoli), alimentando al contempo quello di poter mettere un trofeo nella bacheca del club presieduto da Alessandro Lulli. Una possibilità che il format del campionato concede a pochissimi, visto che alla kermesse parteciperanno quattro squadre su quaranta, e che per continuità di risultati nell’ultimo mese e mezzo i "leoni" termali meriterebbero, visto che vengono da sette vittorie nelle ultime nove partite oltre che da tre consecutive.

"E’ una vetrina prestigiosa e anche in un certo senso esclusiva, perché chi ci arriva se l’è guadagnato tramite un percorso in campionato fatto di continuità e buoni risultati – dichiara il ds Guido Meini – A questo punto faremo di tutto per conquistare il diritto di esserci, ma già il fatto di poter lottare per questo traguardo ci dà la misura della bontà del lavoro fatto negli ultimi mesi". La storia però non scende sul parquet, c’è ancora un ostacolo durissimo da superare per poter mettersi a collo il pass per la rassegna tricolore di metà marzo e tutto passa dalla trasferta in terra campana su un campo in cui tutte hanno fatto fatica, compresa la rinnovata e ultra-competitiva Virtus Roma nell’ultimo turno: "Quella che andiamo ad affrontare è una formazione magari non sempre continua ma che ha talento da esprimere, a cominciare dall’esterno Berra, da Colussa, il centro Lenti - commenta il tecnico rossoblù, Marco Del Re - a mio avviso autore fin qui della migliore stagione della carriera, anche nel tiro da fuori, ma anche il play Lucas è molto pericoloso così come il neo arrivo Jurcek, che all’esordio ha fatto vedere di che pasta è fatto. E’ una squadra che ha faccia tosta, ottimi tiratori da 3 punti e fisicità da vendere". Alla quale però La T Gema non può far sconti: in palio c’è un posto nell’Olimpo della B Nazionale".

Filippo Palazzoni