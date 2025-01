Serie B Nazionale: palla a due alle 18. La T Tecnica Gema vuole ripartire subito. Ma al PalaCarrara arriva una Cassino lanciata

Dopo aver pagato dazio ad una settimana infernale, con il crollo fisico del secondo tempo a Roseto degli Abruzzi, La T Tecnica Gema Montecatini ora vuole passare all’incasso, sfruttando un calendario che da qui al 3 marzo la metterà di fronte ad avversarie non di primissima fascia per consolidare il secondo posto in campionato. Centrare la piazza d’onore al termine della regular season significherebbe avere il vantaggio del campo almeno per i primi due turni dei playoff e soprattutto la possibilità di finire nel tabellone opposto allo spauracchio Liofilchem Roseto. Non poco. L’opportunità è di quelle da non farsi sfuggire, partendo sempre dal presupposto che ogni partita va giocata e in questo campionato così equilibrato nessuna squadra regala niente.

Prendete ad esempio Cassino, avversaria dei "leoni" termali al PalaCarrara questo pomeriggio alle 18: se si guardano i roster e il precedente di qualche mese fa il pronostico sembrerebbe a senso unico, ma la Virtus è una squadra che sta bene e che ha vinto le ultime tre partite consecutive (4 nelle ultime 5), ragion per cui non può essere sottovalutata: "Cassino con l’ultima striscia ha lasciato gli ultimi posti in classifica ed è solo a pochi punti dalla salvezza diretta – analizza coach Marco Del Re - A livello di singoli, l’attaccante più pericoloso è Beck che segna 15 punti in media tirando col 37% da 3, ma da fuori hanno buone mani anche Truglio e Ghigo. Poi sotto canestro attenzione a Riva che sta facendo molto bene cosi come il cambio Boev, e nelle rotazioni si mettono in evidenza anche Saladini e Teghini".

Nel roster ciociaro anche l’ex di turno Kirill Korsunov, che in casa rossoblù viene ricordato sempre con grande affetto ma al quale i vecchi compagni di squadra non faranno sconti: La T Gema oggi avrà un solo risultato a disposizione: "E’ una partita importante per ripartire dopo un ko pesante nel punteggio a Roseto: per noi è fondamentale riallacciare quel filo rosso interrotto dopo sei partite vinte di fila, conquistate con merito e con un grande lavoro di gruppo. In settimana ci siamo allenati forte togliendoci di dosso anche un po’ di scorie, mentali e fisiche, arrivate dopo l’intervallo lungo dell’ultima partita", ha commentato il tecnico livornese, che poi ha chiamato a raccolta il pubblico di fede La T Gema: "Mi auguro che dopo due trasferte di fila la squadra venga accolta come merita dal pubblico di casa. Questo gruppo ha dimostrato di saper lottare e di meritare di stare in alto, ma anche di saper divertire e di avere empatia con chi ci segue da sempre. Per cui una spinta in più..non sarebbe affatto male".

Filippo Palazzoni