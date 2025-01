Serie C, domenica. Il Guelfo in trasferta a Falconara Marittima

Il Guelfo deve dimenticare in fretta la beffa subita con San Marino, e cercherà di farlo nella trasferta di domenica a Falconara Marittima, il match in programma alle 19 è valido per la terza di ritorno di serie C. Le due squadre sono appaiate a quota 8i, sarebbe importante vincere per non perdere altro terreno sul Titano San Marino e le altre formazioni che sono poco più avanti. Ora si entra nella fase calda del campionato e la continuità di rendimento è fondamentale.

Le altre gare: Stamura Ancona-Fossombrone, Baskers Forlimpopoli-Robur Osimo, Real Magnifico Pesaro-Taurus Jesi, Angels Santarcangelo-Titano San Marino, Urbania-Sutor Montegranaro, Porto Sant’Elpidio-Pisarum.

La classifica: Baskers Forlimpopoli 30; Angels Santarcangelo 26; Fossombrone 24; Urbania e Porto Sant’Elpidio 20; Pisaurum, Sutor Montegranaro, Robur Osimo e Taurus Jesi 14; Titano San Marino 12; Falconara e Guelfo Basket 8; Real Magnifico Pesaro 6; Stamura Ancona 0.