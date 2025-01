Serie c. Gea da applausi: vittoria dopo una grande rimonta. E stasera si torna in campo

Le ragazze della Gea tornano alla vittoria contro Castelfiorentino con una grande prova di squadra. E stasera tornano in campo.

Missione compiuta per la formazione di coach Silvio Andreozzi che torna alla vittoria nel campionato di serie C femminile, battendo il Manetti Castelfiorentino (62-57) in una gara fondamentale per la corsa verso i playoff.

Le grossetane hanno disputato probabilmente una delle più belle partite di tutta la stagione, con determinazione, cuore, e massima concentrazione per 40 minuti.

Partite con un vantaggio di cinque punti nel primo quarto, De Michele e compagne si sono viste raggiungere e superare dal quintetto avversario nel secondo periodo.

Il Manetti è riuscito ad avere anche sette lunghezze di vantaggio, ma le grossetane, trascinate da Chiara De Michele, miglior realizzatrice, non hanno battuto ciglio e si sono riportate sotto, raggiungendo Castelfiorentino alla fine del terzo quarto e mettendo la freccia nell’ultimo periodo, con tanta difesa e realizzando cinque dei sei tiri liberi a disposizione negli ultimi minuti.

GEA: Nunziatini 14, Vallini 9, Borellini 8, Mery Bertaccini 5, Panella, Vannozzi, Emma Bertaccini 3, Tamberi 1, De Michele 19, Perillo 3. All. Silvio Andreozzi.

E stasera la Gea torna in campo alle 18, al Palasport di Austria, per misurarsi con il Baloncesto Firenze in una partita che potrebbe permettere alle ragazze di Silvio Andreozzi di prendere un buon vantaggio in chiave playoff.