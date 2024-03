Serie C God. I Dragons devono arrendersi alla Mens Sana . Una sconfitta che brucia: addio al sogno play off

Niente da fare per i Dragons, che dicono addio ai play off dopo la sconfitta per 103-94 incassata dopo un supplementare contro Note di Siena Mens Sana. La Sibe, parte con Forti, Berni, Magni, Casella e Salvadori e incassa subito un parziale di 0-8. Siena concederebbe qualcosa in contropiede, ma un paio di canestri semplici buttati alle ortiche consegnano un buon vantaggio ai senesi (12-24). Sei punti di Manfredini ridanno ossigeno alla squadra di Pinelli che arriva sul -5 (20-25) al primo riposo. Ad inizio secondo quarto la partita è riaperta. Tognazzi riprende per mano la squadra di Betti e scava un altro solco in favore degli ospiti. Manfredini è on-fire e Prato pareggia (34-34 al 15’). Si sblocca anche Berni da tre e si va sul 44-43 all’intervallo lungo. Al rientro in campo dagli spogliatoi, però, si sveglia la Mens Sana, che nel terzo quarto scava un solco e arriva all’ultima sosta avanti di 10 punti (54-64). Gli ultimi dieci minuti iniziano con un 54-69 che sa di resa. Salvadori segna 5 punti di fila a 1’ dalla sirena finale, ridando vigore ai Dragons (76-78). Marrucci fa 2/2 dalla lunetta. Risponde ancora Salvadori ed è Forti nella giostra finale dei falli sistematici a pareggiare ad una manciata di secondi dal buzzer. Si va all’over-time. La gara termina 94-103 con tanto rammarico per i Dragons. Il tabellino Dragons: Manfredini 9, Geromin 3, Sangermano ne, Artioli 11, Magni 4, Staino ne, Berni 9, Casella 20, Salvadori 25, Torrini ne, Forti 13, Settesoldi ne. Coach: Pinelli M.

L. M.