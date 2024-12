Serie C: il programma delle partite

Capitolo numero 11 sui parquet della serie C e nel girone G turno sulla carta agevole per la regina Cmo Ozzano, che oggi alle 21 riceverà a domicilio l’Arena Montecchio, dodicesima della classe, per consolidare il primato (10-0 il record ozzanese).

A 4 punti dalla vetta è tempo di derby per la Virtus Medicina, che alla stessa ora riceverà il Cmp Granarolo per una serata assolutamente speciale: sulla sponda granarolese gli ex Michele Poluzzi (4 anni in giallonero) e soprattutto Dario Lorenzini, bandiera, capitan e autentica leggenda medicinese che dopo oltre vent’anni vestirà un’altra maglia. Nella bagarre per il terzo posto, con 4 squadre appaiate a quota 14 punti, spiccano invece Lg Competition-Francesco Francia (domani alle 17) e Molinella-Sg Fortitudo (oggi alle 19).

Nella metà bassa del girone giornata clou con Cvd Casalecchio-Argenta e Bsl San Lazzaro-Novellara, in campo oggi alle 21. Seconda giornata di ritorno invece sui campi della Divisione Regionale 1. Dopo il turno di riposo dello scorso weekend, torna in campo la Vis Persiceto di capitan ‘Manute’ Ferrari, che domani alle 18 riceverà la parigrado Jolly Reggio Emilia per il big match di alta classifica del girone A (le due squadre sono appaiate al terzo posto a quota 14 punti): i persicetani devono difendere il 62-66 dell’andata. Nel girone B gli occhi sono invece puntati su Budrio.

I gialloblù, che martedì hanno perso il recupero contro la Veni (l’ultimo ko risaliva al 17 ottobre contro la capolista 4 Torri), arrivano da un periodo propizio e domani alle 18 ospiteranno Castel Maggiore, appaiata ai budriesi al secondo posto. Giocate ieri invece Veni-Masi (ore 21), Cento-Audace Bombers (21,15), Giardini Margherita-4 Torri (21,20) e Bianconeriba-Stars. Nel girone C infine sogni di risalita per Cspt 2010, che oggi alle 20,30 attenderà l’arrivo di Faenza, seconda della classe.

g. g.